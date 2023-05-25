Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ve Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen İngilizce Seferberliği kapsamında Zonguldak’ta etkinlikler yapılmaya devam ediyor.

İl merkezindeki ortaokul öğrencileri Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim Sanat Merkezinde gerçekleştirilen İngilizce Seferberliği etkinliklerine katıldılar. Yabancı dil atölyelerinde dijital oyunlar oynayarak öğrendikleri İngilizce kelimeleri kalıcı hale getirdiler. İngilizce Seferberliği projesi çerçevesinde Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim Sanat Merkezini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan atölye çalışmalarına katılarak öğrencilerle İngilizce oyunlar oynadı ve öğrencilerle keyifli vakit geçirdi.

“Bakanlığımız tarafından başlatılan İngilizce Seferberliği projesi kapsamında, öğrencilerimiz İngilizceyi aktif olarak konuşabilmenin yanı sıra okuma, dinleme, anlama ve konuşma olmak üzere dört temel becerilerini güçlendirme imkanına sahip oluyorlar. En önemlisi de bunu oyunlar oynayarak, teknolojiyi kullanarak yapıyorlar. Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim Sanat Merkezi tarafından daha önce de ilkokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlik ve atölye çalışmaları ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesiyle işbirliği protokolümüz kapsamında düzenlenen İngilizce seminerlerinden çok olumlu dönütler aldık. Eğitimin her kademesinde öğrenmeye hevesli, dinamik ve heyecanlı öğrencilerimizin olması bizleri çok mutlu ediyor. Eğitimde Türkiye Yüzyılını inşa eden öğrencilerimizin yüreklerine dokunmak, onların heyecanını paylaşmak bizlere gurur veriyor.” diyerek Bilsem Yaz Okullarında da yeni atölye çalışmaları yapılacağının müjdesini şimdiden tüm öğrencilerle paylaştı.