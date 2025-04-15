Bayburt Valiliğince hayata geçirilen ve ilk uygulaması Cumhuriyet İlkokulunda yapılan "İngilizce Sokağı Projesi", Vali Mustafa Eldivan tarafından yerinde incelendi.

Öğrencilerin İngilizceyi görsel ögelerle ve yaşayarak öğrenmelerini hedefleyen bu yenilikçi uygulama, dil eğitiminde kalıcı öğrenmeyi desteklemekte. Dil öğrenimini sınıf dışına taşıyan bu proje ile öğrenme keyifli hale getirilmekte.

Vali Eldivan, projenin çocukların dil becerilerine sağlayacağı katkıya dikkat çekerek, geleceğin teminatı çocuklar için, eğitimde yenilikçi adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca uygulamanın il genelindeki tüm okullarda yaygınlaştırılacağını ifade etti.