ZBEÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda 19-21 Haziran tarihlerinde “İngilizce Dil Eğitiminde Sınıf-İçi Etkileşim” eğitiminin ikincisi gerçekleştirildi.

2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı tarafından desteklenen ve bu yıl ikincisi düzenlenen “Öğretmen Konuşmasının Öz Değerlendirme (SETT) Modeli Kapsamında İngilizce Dil Eğitiminde Sınıf-içi Etkileşim” eğitimi, ZBEÜ Mühendislik Fakültesi Mustafa Eyriboyun Etüt Salonu’nda gerçekleştirildi. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Elif Tokdemir Demirel’in koordinatörlüğündeki projenin eğitmen kadrosunda, Gazi Üniversitesinden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Bena Gül Pe ker, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nuray Alagözlü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Dr. Işıl Günseli Kaçar, Bartın Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gümüşok, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Gözde Balıkçı ve ZBEÜ Yabancı Diller Yüksekokulundan Öğr. Gör. Dr. Behice Ceyda Cengiz yer aldı.

Türkiye’nin farklı illerinde Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) veya üniversitede görev yapan 30 İngilizce öğretmeni ile öğretim görevlisinin katıldığı eğitim programında; ZBEÜ Konservatuvar öğretim elemanlarının düzenlediği müzik dinletisi, üniversite öğrencilerinin gerçekleştirdiği dans gösterisi ve Zonguldak gezi turuyla hem akademik hem de kültürel paylaşımlar gerçekleştirildi.