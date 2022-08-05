Marmaris’te sürat motoru ile dolmuş teknenin çarpışması sonucu İngiliz kadın turist ölmüş ve 5 kişi de yaralanmıştı.

Marmaris’te sürat motoru ile dolmuş teknenin çarpışması sonucu İngiliz kadın turist ölmüş ve 5 kişi de yaralanmıştı.

Muğla’nın Marmaris Körfezi’nde yaşanan kaza sonrası Marmaris Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde üç kişi gözaltına alındı.

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Yürütülen soruşturma sonrası sürat teknesini kullanan T.G , Dolmuş tekneyi kullanan M.Y ve Su Sporları Merkezi İşletmecisi E.N. gözaltına alındı. Üç kişinin Marmaris Sahil Güvenlik komutanlığındaki işlemlerinin ardından bugün Marmaris Adliyesine çıkarıldılar.