Marmaris’te sürat motoru ile dolmuş teknenin çarpışması sonucu İngiliz kadın turist ölmüş ve 5 kişi de yaralanmıştı.

Marmaris’te sürat motoru ile dolmuş teknenin çarpışması sonucu İngiliz kadın turist ölmüş ve 5 kişi de yaralanmıştı.

Muğla’nın Marmaris Körfezi’nde yaşanan kaza sonrası Marmaris Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde üç kişi gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturma sonrası sürat teknesini kullanan T.G , Dolmuş tekneyi kullanan M.Y ve Su Sporları Merkezi İşletmecisi E.N. gözaltına alındı. Üç kişinin Marmaris Sahil Güvenlik komutanlığındaki işlemlerinin ardından bugün Marmaris Adliyesine çıkarıldılar.