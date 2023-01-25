İngiliz Hemşire Kaily Barnard, 135 kilograma ulaşınca İzmir’de obezite ameliyatı oldu, diş bakımını yaptırdı, son olarak botoks yaptırarak ülkesine geri döndü. Türkiye’deki bakım ve sağlık hizmetlerinin İngiltere’ye oranla çok daha iyi olduğunu söyleyen Barnard, “Türkiye’deki sağlık hizmetleri, İngiltere’ye göre yarı yarıya ucuz” dedi.

İngiliz Hemşire Kaily Barnard, 135 kilograma ulaşınca İzmir’de obezite ameliyatı oldu, diş bakımını yaptırdı, son olarak botoks yaptırarak ülkesine geri döndü. Türkiye’deki bakım ve sağlık hizmetlerinin İngiltere’ye oranla çok daha iyi olduğunu söyleyen Barnard, “Türkiye’deki sağlık hizmetleri, İngiltere’ye göre yarı yarıya ucuz” dedi.

İngiltere’nin Londra şehrinde yaşayan 26 yaşındaki hemşire Kaily Barnard’ın başı kiloları ile dertteydi. Çocukluğundan bu yana kilolu bir kişi olan Kaily, yaptığı onlarca diyetten de bir sonuç alamadı. Sonunda tüp mide ameliyatı olarak bilinen sleeve gastrektomi ameliyatı olmaya karar veren Kaily Barnard, araştırmaya koyuldu. Bir arkadaşının Türkiye’de benzer bir ameliyat olduğunu öğrenen İngiliz hemşire, arkadaşının ameliyattan ve aldığı sağlık hizmetinden oldukça memnun olduğunu duyunca kısa süren yazışmaların ardından soluğu İzmir’de aldı. Yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alınan Kaily’nin midesinin yüzde 80’i alındı. Operasyondan sonra kendisini çok iyi hissettiğini ifade eden Kaily Barnard, ayrıca diş bakımı ve botoks yaptırdı. Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, Türkiye’nin sağlık turizmi açısından tercih edilmesinin verilen kaliteli sağlık hizmetinden kaynaklandığını söyleyerek “Türkiye genellikle yabancılar tarafından saç ekimi, plastik cerrahi için tercih ediliyordu artık bu yönelimin cerrahi branşlarda da olduğunu görmek mutluluk verici” ifadelerini kullandı.

“Uygun ve kaliteli”

Bambaşka bir güne uyandığını söyleyen Kaily, “Ameliyata girdiğimde 135 kiloydum, hedefim 1 yıl sonra 65 kiloya inmek. Ayrıca gelmişken, diş bakımım ile botoks uygulamamı da yaptırmak istedim. Çünkü burası Londra’daki hastanelere göre çok daha konforlu, kaliteli bir sağlık hizmeti sunuyor. Hekimlerin ve diğer sağlık personellerinin hastalara yaklaşımı çok güzel. Ayrıca Londra’da bu operasyonları ve işlemleri yaptırmak isteseydim, 2 kat daha fazla para ödeyecektim” diye konuştu.

“Online takip devam edecek”

Tüp mide operasyonunu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzm. Doç. Dr. Varlık Erol, “Hastamızın vücut kitle indeksi 40’ın üzerindeydi. Sağlığına kavuşması için bu ameliyatı olması gerekiyordu. Şu an durumu gayet iyi. Elbette ülkesine döndükten sonra da online takibe devam edeceğiz” bilgisini verdi. Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. İlayda Dal ise hastanın diş beyazlatma işlemi ile botoks işlemlerini gerçekleştirdiklerini, Kailiy’nin kısa süre içerisinde çok daha faklı bir görünüme bürüneceğini ifade etti.

Sağlık turizminde Türkiye farkı

Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, Türkiye’nin sağlık turizminde dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi haline geldiğini belirterek şöyle konuştu: “Kaliteli hizmet, ileri teknoloji ve alanında gerçekten uzman hekimler, sağlık turizmindeki artışın en önemli sebepleri. Özellikle saç ekimi ve estetik uygulamalar konusunda uzun zamandır devam eden bir talep yoğunluğu vardı ancak artık gururla söylemek istiyorum ki bu talebe cerrahi branşlar da eklendi. Organ nakilleri, obezite için cerrahi müdahaleler ve kanser tedavisi gibi özellikli işlemler için dünyanın 200’e yakın ülkesinden ülkemiz tercih ediliyor. Bu, Türk sağlık sektörü adına gurur verici.”