Muğla’nın Marmaris ilçesinde Türklerin davullu zurnalı kız almasından etkilenen İngiliz Prenderville çifti, damadın ailesinin birkaç yıl önce yerleştiği Turunç’ta yapmak istedikleri düğünü Türk geleneklerine uygun yaptı. Düğün organizatörü Döne Yörük, "Hep kendi geleneklerine uygun düğün istiyorlardı, bu ilk defa oldu" dedi.

Marmaris’e 21 kilometre mesafedeki Turunç Mahallesi’nde hem mahalleliler hem de yıllardır yabancı düğün organizasyonları yapan firma sahibini şaşırtan bir tören yaşandı. İngiltere’de nikahlarını kıydırdıktan sonra damat Sean Prenderville’nin birkaç yıl önce Turunç’a yerleşen ailesi ile birlikte düğün yapmak istemesi ile Türkiye’ye gelen İngilizler Türk bayrağı ve davul zurna eşliğinde önce kaldığı otelden gelini aldı, sonra yine otelin önündeki meydanda mahalle sakinleri ve yakınlarının alkışları ile davul zurna eşliğinde göbek attı. Sonrasında ise arabalara binilip konvoyla düğünün yapılacağı otele geçildi.

Kelly ve Sean Prenderville çiftinin Türk geleneklerine uygun düğün organizasyonunu yapan firmanın sahibi Döne Yörük, "İngiltere’den bir çiftimiz geldi, bizi bulmuşlar. Turunç’ta bir otelde düğün yapmak istediler. Burada akrabaları yaşıyormuş kendileri tatilci. Biz de kabul ettik, otelin dekorunu ve organizasyonunu yapmayı. Sonra oraya gittiğimizde kız alma olayını bunları yapacaklarını söylediler. Biz de şok olduk ama çok güzel geçti. Bizim örf adetlerimize göre yapıldı. Gittik başka otelden kız aldık, davul zurna ile çok ilginç bir olaydı ama çok güzeldi" dedi.

Döne Yörük, çiftin nasıl böyle bir organizasyona karar verdikleri ile ilgili, "Görüp etkilenmişler, bir de Türkiye’de düğün yapıyoruz diye biz de onlar gibi yapmak istiyoruz dediler. Düğünün kendisini de aynı şekilde biraz davul zurnamız vardı. Düğünde de biraz İngiliz kültürü, biraz Türk kültürü ikisini karıştırdılar çok güzel bir düğün çıktı ortaya" şeklinde konuştu.

Yıllardır yabancı düğün organizatörlüğü yapan Döne Yörük, "Normalde Türkiye’de mesela İskoç düğünü yaptığımız zaman tulum kullanıyoruz, hani onların örf adetlerini buraya getiriyoruz ama ilk defa onlar bizim örf ve adetlerimizi kullanmak istediler. Bir İngiliz çiftin Türk bayrağını süsleyip gelin almaya gitmelerinden de çok gurur duydum" diyerek evlenen çiftin düğünün ardından ülkelerine döndüğünü belirtti.