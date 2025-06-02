ING, yeni iletişim platformunu tanıttı. Banka, "Sen hayatını yaşa" marka yolu ile insanların hayatında bankacılığın daha az yer tutması gerektiğine dikkat çekerken; "Aslan gibi banka, arkanda" söylemiyle de bankacılığı zahmetsiz hale getirerek hayatlarında istediklerini yapabilmeleri için müşterilerinin yanında olduklarını vurguluyor.

ING Türkiye, "Sen hayatını yaşa" marka yolu ile insanların hayatında bankacılığın daha az yer tutması gerektiğine vurgu yapıyor. Banka, yeni iletişim platformunda yer alan ve kazandıran dijital banka konumlamasını güçlendirirken, "Aslan gibi banka, arkanda" söylemiyle de bankacılığı zahmetsiz hale getirerek hayatlarında istediklerini yapabilmeleri için müşterilerinin yanında olduklarını vurguluyor.

Yapılan açıklamaya göre, bankanın yeni iletişim platformu ile yayınlanan ilk reklam filminde Turuncu Hesap’ın özelliklerine dikkat çekiliyor. Banka, yeni reklam filmi ile kazandıran ürünleri, dijital çözümleri ve zahmetsiz bankacılık anlayışı ile hayatı kolaylaştırmasının yanı sıra müşterilerinin güvenle sırtını yaslayabileceği bir çözüm ortağı olduğunu vurguluyor.

’’Müşterilerimize ‘sen hayatını yaşa’ diye ‘aslan gibi banka, arkanda’ diyoruz’’

Markanın yeni iletişim yolculuğu ile ilgili görüşlerini aktaran ING Türkiye İletişim ve Marka Deneyimi Grup Direktörü Gökçe Say, "Banka olarak amacımız müşterilerimizin iş ve özel yaşamlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılmak. Bu amaç doğrultusunda kendimizi kazandıran dijital banka olarak konumluyor, zahmetsiz bankacılık hizmetlerimizle müşterilerimizin en büyük destekçilerinden biri olmayı hedefliyoruz. Yeni iletişim platformumuzla bu yaklaşımımızı daha ileriye taşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki dijitalleşmenin ve yaşanan hızlı değişimlerin etkisiyle bankacılık deneyimi her gün yeniden tanımlansa da asıl değer müşterilerimizi güçlendiren ve destekleyen bir çözüm ortağı olmaktan geçiyor. Biz de bu yaklaşımımızı ‘Aslan gibi banka, arkanda’ söylemiyle somutlaştırıyoruz. Müşterilerimize ‘sen hayatını yaşa’ diye ‘Aslan gibi banka, arkanda’ diyerek finansal hizmetler sunan bir kurum olmaktan öte, hayatlarında istediklerini yapabilmeleri için onları destekleyen, cesaretlendiren ve güven veren bir yol arkadaşı olduğumuzu vurguluyoruz" dedi.