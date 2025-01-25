Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 sırada tamamlayan takımların mücadele edeceği ING Türkiye Kupası 2025 Dörtlü Final heyecanına Şanlıurfa ev sahipliği yapacak.ŞANLIURFA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars sezonunda ilk yarının tamamlanmasının ardından ING Türkiye Kupası 2025 için geri sayım başladı. Ligde sezonun ilk yarısını 12 galibiyet-3 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, 11-16 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Kupası kuralarına birinci torbadan katılacak.

Fenerbahçe Beko, Tofaş, Anadolu Efes, Galatasaray, Beşiktaş Fibabanka, Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka ve Mersin Spor'un çeyrek final bileti aldığı organizasyonda, 11-12 Şubat 2025 tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finalist takımlar Dörtlü Final organizasyonu için Şanlıurfa'da bir araya gelecek. Yarı final ve final maçları 14-16 Şubat tarihlerinde, 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak.

Dörtlü Final'de lig sıralamasında lider olan ekibin çeyrek final eşleşme galibi ile lig dördüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi; lig ikincisinin çeyrek final eşleşme galibi ile de lig üçüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi final bileti almak için mücadele edecek.

ING Türkiye Kupası 2025'in çeyrek final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi, 27 Ocak Pazartesi günü, saat 11.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.