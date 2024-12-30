ING KOBİ Hızlı Limit ile işletme sahipleri ihtiyaçları olan yüksek limitli kredi ürünleri için tek seferde tamamen dijital kanallar üzerinden limit başvurusunda bulunabiliyor ve başvuru sonucunu dijitalden öğrenebiliyor. GİB ile yapılan entegrasyon sayesinde ise artık tüzel ve şahıs firmaları, mali verilerinin GİB üzerinden otomatik olarak paylaşılması için onay verebiliyor, böylelikle dijital ortamda kredi başvurularını dakikalar içerisinde tamamlayabiliyor ve başvuru sonucunu öğrenebiliyor.

Dijital dönüşüm yolculuğunda attığı adımlarla tamamen dijital hale gelen ING Türkiye, KOBİ Hızlı Limit hizmetini Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) entegrasyonu ile bir adım daha öteye taşıdı. Yapılan açıklamaya göre, ING KOBİ Hızlı Limit ile işletme sahipleri ihtiyaçları olan yüksek limitli kredi ürünleri için tek seferde tamamen dijital kanallar üzerinden limit başvurusunda bulunabiliyor ve başvuru sonucunu öğrenebiliyor. KOBİ Hızlı Limit ile şahıs işletmeleri, limited ve anonim şirketler, yüksek limitlerle işletme sermayesi amaçlı taksitli ticari kredi gibi nakit kredi ürünlerine, DBS, teminat mektubu, KOBİ İş Yeri ve KOBİ Taşıt Kredisi gibi bankacılık ürünlerine hiçbir evrak sunmadan dijital ortamdan başvurabiliyor. GİB ile yapılan entegrasyon sayesinde ise artık tüzel ve şahıs firmaları, mali verilerinin GİB üzerinden otomatik olarak paylaşılması için onay verebiliyor, böylelikle dijital ortamda kredi başvurularını dakikalar içerisinde tamamlayabiliyor, sonucunu da dijitalden öğrenebiliyor. Ayrıca müşteriler, onay vermeleri durumunda Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden gayrimenkul bilgilerini de paylaşabiliyor.

“GİB entegrasyonu ile müşterilerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmaktan mutluyuz”

ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, KOBİ Hızlı Limit hizmetiyle müşterilerine ihtiyaçları olan kredi ürünlerine kolaylıkla ulaşmalarını sağladıklarını belirterek, “Dijital kanallarımız sayesinde müşterilerimiz birkaç dakika içerisinde nakdi ve gayri nakdi kredi başvurularını tamamlayabiliyor ve süreçlerini hızlı ve zahmetsiz bir şekilde yönetebiliyor. Sektör öncülerinden olduğumuz yeni entegrasyonumuz ile müşterilerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmaktan mutluyuz. KOBİ Hızlı Limit hizmetimizde artık tüzel ve şahıs firmaları mali verilerini, şubeye gitmek zorunda kalmadan, kolay ve zahmetsiz bir şekilde dijital platformlar üzerinden onay vererek paylaşabiliyor. Böylece sistemde hazır bulunan mali veriler, başvurularında doğrudan kullanılarak sürecin daha hızlı tamamlanmasını sağlıyor. Dijital yetkinliklerimizi her segmentteki müşterimizin ihtiyaçlarına en hızlı şekilde yanıt verebilmek için geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.