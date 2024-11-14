ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda karşılaştığı ÇBK Mersin’i 71-69 mağlup etti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Hüseyin Çelik, Yiğit Emre Şimşek, Barış Burak Durmuş
ÇBK Mersin: Howard 25, Anderson 10, Şevval Akalan 5, Fauthoux 5, Rupert 18, Mccowan 6, İlayda Güner, Asena Yalçın, Derin Yaya, Sinem Ataş, Şuğranur Sönmez
Galatasaray: Ayşegül Aladağ 4, Ayşe Cora 5, Ji-Su Park 6, Holingsvorth 13, Zandalasini 10, Fraser 17, Vanloo 16, Selin Gül, Sude Yılmaz, Gökşen Fitik, Meltem Yıldızhan, Derin Erdoğan
1. Periyot: 24-17 (ÇBK Mersin lehine)
Devre: 42-32 (ÇBK Mersin lehine)
3. Periyot: 57-49 (ÇBK Mersin lehine)