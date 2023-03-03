Galatasaray Kadın Basketbol takımı, bu maçın ardından ligdeki Mersin Yenişehir mücadelesine hazırlanacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu 19. haftasında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Ahmet Cömert Spor Salonu’nda OGM Ormanspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Azura’nın 14 sayılık performansıyla ilk çeyreği 31-23 önde kapadı. Ormanspor ikinci periyotta maçı dengeleyerek 14-28’lik sonuç aldı ve soyunma odasına Ormanspor’un 51-45 üstünlüğüyle gidildi. Üçüncü periyotta kaybettiği üstünlüğü geri alan Galatasaray Kadın Basketbol takımı, final periyoduna 74-65 üstün girdi. Son çeyrekte sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 92-84 kazanarak üst üste 9. galibiyetini hanesine yazdırdı.

Galatasaray Kadın Basketbol takımı, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu 19. haftasında OGM Ormanspor’u 92-84 mağlup etti.

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