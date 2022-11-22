ING Türkiye, dijitalleşme odaklı ve modern tasarımıyla dikkat çeken ING House adlı hizmet noktalarını açmaya devam ediyor. ING House’un yeni noktası, Erzurum’da hizmete başladı.

ING Türkiye, dijitalleşme odaklı ve modern tasarımıyla dikkat çeken ING House adlı hizmet noktalarını açmaya devam ediyor. ING House’un yeni noktası, Erzurum’da hizmete başladı.

ING Türkiye, Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle dijitalleşme odaklı ve modern tasarımıyla dikkat çeken ING House adlı hizmet noktalarını açmaya devam ediyor. ING House’un yeni noktası, Erzurum MNG AVM’de hizmete başladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre AVM’nin açık olduğu saatler içerisinde, haftanın 7 günü ve 12 saat hizmet verilen noktada, müşteriler ürünler ve mobil bankacılık hakkında bilgi alabiliyor. ING House hizmet noktaları ile ING Türkiye, müşterilerinin ve ING müşterisi olmak isteyenlerin sosyalleştikleri alanlarda konumlanarak onların hayatlarına dahil oluyor ve onlara zamandan tasarruf sağlıyor.