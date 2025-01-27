Son zamanlarda influenza vakalarında artış yaşandığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol, “Bu hastalıkların bulaşında kronik hastalığı bulunanlar, yaşlılar, hamileler ve 3 yaş altı çocuklar yüksek risk grubunda. Bu nedenle başta risk grubunda olanlar olmak üzere, henüz gribe yakalanmamış kişiler aşı yaptırabilir ve mutlaka maske takmalıdır” dedi.

Liv Hospital Samsun’dan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol, artan hastalıklar nedeniyle maske kullanımının önemine dikkat çekti. Son yıllarda süregelen salgınlardan sonra günlük hayata maskeler dâhil oldu. Kovid-19’un yaygınlaştığı ilk yıl maske takmak tüm dünyada zorunluyken daha sonra kullanım esnekleşti ve kişi tercihine bırakıldı. Ancak uzmanlar şu sıralarda Kovid-19’un dışında da influenza virüslerinden olan H1N1’de artış yaşandığı ve hastalıktan korunmak adına maske takmanın önemini vurguluyor.

“Kronik hastalığı bulunanlar, yaşlılar, hamileler ve bebekler risk altında”

Konu hakkında uyarılarda bulunan İç Hastalıkları (Dâhiliye) Uzm. Dr. Özkan Akyol, “Salgın hastalıklar yıllardır hayatımızdaydı fakat bulaş oranı bu kadar yüksek ve yıpratıcı şekilde seyretmiyordu. Gözlemlediğimiz ve tedavi ettiğimiz vakalara , daha erken başlaması gereken bazı mevsimsel hastalıklar Aralık ayında pik yaptı. Bu hastalıkların bulaşında kronik hastalığı bulunanlar, yaşlılar, hamileler ve 3 yaş altı çocuklar yüksek risk grubunda yer alıyor. Bir diğer grip risk grubu ise grip aşısı olmamış kişiler. Henüz gribe yakalanmamış kişiler aşı yaptırabilir ve mutlaka maske takmalıdır; belirti taşıyanlarla aynı ortama girmekten kaçınmalıdır” diye konuştu.

“Maske kullanımı göz ardı edilmemeli”

Şu an influenza virüslerinden olan H1N1’de de bir salgın yaşandığını söyleyen Uzm. Dr. Akyol, “Bu hastalıkların bulaşında kronik hastalığı bulunanlar, yaşlılar, hamileler ve 3 yaş altı çocuklar yüksek risk grubundadır. Bu nedenle başta risk grubunda olanlar olmak üzere, henüz gribe yakalanmamış kişiler aşı yaptırabilir ve mutlaka maske takmalıdır” şeklinde konuştu.