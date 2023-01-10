Adalet Bakanlığınca ceza infaz kurumları kütüphaneleri için tüm illerde düzenlenen “Bir Kitap, Bir Umut” adlı kitap bağış kampanyasına bir destekte Oltu Adliyesi’nden geldi.

Adalet Bakanlığınca ceza infaz kurumları kütüphaneleri için tüm illerde düzenlenen “Bir Kitap, Bir Umut” adlı kitap bağış kampanyasına bir destekte Oltu Adliyesi’nden geldi.

Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Oltu Yaşampark alış veriş merkezi girişinde bir stant kurarak kampanyaya destek verdiler.

Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mükail Sarıkaya kampanya ile ilgili şunları söyledi; “Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında ulaşılmak istenen temel amaç yeniden suç işlemeyi önlemektir. Bu amaç doğrultusunda hükümlünün yeniden sosyalleşmesini sağlamak ve kurallara saygılı hale getirmek son derece önemlidir. Hükümlü ve tutuklukların kendilerini geliştirmeleri, boş zamanlarını etkin bir biçimde kullanmaları amacıyla tüm ceza evlerinde kütüphaneler oluşturulmuştur.

Kütüphanelerdeki yayınlarının niteliklerini ve niceliklerini artırmak için Bakanlığımızca çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. En Son ülke genelinde 2021 yılında ”Bir Kitap, Bir Umut " sloganıyla başlatılan kampanyada 256,376 adet kitap toplanmıştır. Bu gün itibariyle de ülke genelinde ”Kitap İyileştirir ” sloganıyla başlayan kampanyayı Oltu ilçemizde de başlatmış oluyoruz. Standımız bir ay açık kalacak, herkesten kitap bağışlarını talep ediyoruz.”