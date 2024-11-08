Kayseri’nin Develi ilçesinde infaz koruma memuru olarak görev yapan 48 yaşındaki Yaşar Adanur’un kaleme aldığı Ağ Gelin kitabından esinlenilen filmin çekimlerine başlandı.

"Yüreğinden Öpülmüş Kadınlar", "Ağ Gelin" ve "Kefen Gelin" gibi eserlerin yazarı olan infaz koruma memuru Adanur; mesai arkadaşları ile aldığı kararla Kayseri efsanesi olan Ağ Gelin kitabını çıkardı. Bir gelinin hikayesinin anlatıldığı kitap, filme de konu olacak. Filmin çekimlerine ilçenin farklı mekanlarında başlanılırken, ilçe sakinleri ise filmi merakla başlıyor.

Kitabının hikayesini anlatan Adanur; "Sosyal medya üzerinden sayfalarım olduğu için oradan bana yorumlar geliyor. Kadınların yaşadığı hikayeler falan yorum olarak gelmeye başladı. Oradan esinlenerek Yüreğinden Öpülmüş Kadınlar, ardından Ağ Gelin ve en son olarak da Kefen Gelin kitabını yazdım. Ağ Gelin buranın efsanesi olduğu için filmini yapmayı düşünüyorduk. Bunu gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımızla böyle bir düşüncemiz oldu. Sağ olsun arkadaşlar da yardımcı olalım dediler. Şuanda filmi hazırlıyoruz. Develi Kaymakamımız Yusuf Turan’a, Develi Cumhuriyet Başsavcımız İlteriş Altıntaş’a, Cezaevi savcımız Ahmet Erhoş’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.