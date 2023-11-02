Karabük’ün Ovacık ilçesinde hayvancılık ile uğraşan bir çift hayvanlarının 4 ay boyunca başkası üzerine göründüğünü şap aşısı yaptırmak isterken öğrendi.

İlçeye bağlı Beydini (Acıöz) Köyü’nde yaşayan Şaban ve Emine Ökten, hayvanlarının kendi izinleri olmadan nasıl başkasının üstüne geçtiğini yetkililerden çözüm istediklerini söyledi.

Beydini (Acıöz) Köyü’nde hayvancılık ile uğraşan Şaban Ökten (35) ve Emine Ökten (35) hayvanlarına şap aşısı yaptırmak için veteriner çağırdıklarını gelen veterinerin çiftin üzerine hayvan görünmediğini söyleyince şok olduklarını söyledi.

Şaban Ökten, mağduriyet yaşayabileceklerini, kendinden habersiz hayvanların nasıl 4 ay başkasının üstüne göründüğünü belirterek, “Veteriner şap aşısı için geldi. ‘Şaban Bey hayvanlar sizin ya da eşinizin adına görünmüyor. Sattınız mı başkasına mı devrettiniz?’ diye sordu. Ben hayvanlarımızın ahırda olduğunu söyledim. Eşim engelli olduğu için aldığımız destekle 6 baş ile başladığımız işimizi çalışarak 10 başa kadar çıkardık. Bu hayvanların 4 aydan beri başkası adına olduğunu öğrendik. Bu olay sonrası talebimizle kendi adımıza yeni geçti. Belki de hayvanlarımız üzerinden kredi çekildi bilemiyoruz. Bunların nasıl olduğunun açıklanmasını istiyoruz. Hayvanlarım başkasının üstüne geçerken bana bilgi verilmedi. Hiçbir şekilde onayım alınmadı. Bunun araştırılmasını istiyorum. Çocuklarımın rızkı nasıl tehlikeye atılmasını istemiyorum. Aynı olay komşuma da oluyor. Bir telefon bile edilmeden hayvanlarımız başkalarının adına görülüyor” dedi.

Şaban Ökten, kendi ahırında olan hayvanlar nasıl başkasının adına geçtiği ve 4 ay üstünde kaldığını yetkililerden mantıklı bir açıklama beklediğini belirtti.

Emine Ökten ise başkasının adına olduğunu öğrencince şaşkınlık yaşadığını vurgulayarak, “Çok kötü oldum. Şaşkın kaldım. Ne yapacağımı bilemedim. Hayvanlar aşı olayının ardından tekrar üzerimize geçmiş. Haberimiz olmadan 4 ay nasıl başkasının üzerine görülebiliyor. Şu an benim korkum. Hayvanlarım üzerinden kredi kullanılıp kullanılmadığı. Eğer kullanıldıysa bu yükün altından nasıl kalkarım?” ifadelerini kullandı.

Ökten çifti olayın aydınlatılması için olayın takipçisi olacaklarını belirtti.