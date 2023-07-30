Eskişehir’de inek otlatırken topu gölete kaçan ve suya giren çocuk, boğularak can verdi.

Seyitgazi ilçesi Gökbahçe Mahallesi’nden Yapıldak Mahallesi’nde bulunan Yapıldak Göleti kıyısına inek otlatmak için gelen 15 ve 16 yaşlarındaki iki çocuk, iddiaya göre top oynamaya başladı. Oynadıkları topun gölete kaçması üzerine 16 yaşındaki Turgay Başar suya girdi. Suda gözden kaybolan çocuğun arkadaşı çevredekilere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibi sevk edildi. Dalgıçlar tarafından suda yaklaşık 4 saat süren arama çalışmaları sonucu Başar’ın cansız bedenine ulaşıldı. Turgay Başar’ın cenazesi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.