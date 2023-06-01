İnegöl Belediyesi, şehir genelinde yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışmalarına hız verdi. Bu çalışmayla yeşil alanlar yaza hazırlanıyor.

Bir yandan şehri geleceğe taşıyacak vizyon projeleri sürdüren İnegöl Belediyesi, bir yandan da rutin belediyecilik hizmetlerini devam ettiriyor. Bu çerçevede İnegöl’ün dört bir yanında hummalı bir çalışma var. Yaz aylarına girilirken, şehrin yeşil alanları için geniş bir bakım ve temizlik atağı başlatıldı.

“İnegöl içerisinde yeşiller değil, yeşiller içerisinde bir İnegöl” hedefi bulunan İnegöl Belediyesi, yaz öncesi şehrin yeşil alanlarını mercek altına aldı. Park Bahçeler Müdürlüğü, yeşil alanları vatandaşların kullanımına hazırlamak ve eksikleri gidermek adına tüm personeliyle sahaya indi. Ekipler bir yandan görsel eksiklerin giderilmesi adına çalışma yaparken bir yandan da yeşil alanların bakımlarını gerçekleştiriyor.

Devam eden çalışmalarda şehir genelindeki yeşil alanlarda; çim biçme, yabani ot temizliği, yeşil alan temizlikleri gerçekleştiriliyor. Yabani otların temizlenmesi ile kaldırımlardaki görüntü kirliliği de ortadan kalkıyor. Aynı şekilde boş arazilerde de otların temizlenmesiyle bu alanlar daha temiz ve güvenli hale getiriliyor.