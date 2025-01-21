Her yıl şehre kazandırdığı yeşil alanlar ve koruluklarla İnegöl’ün yeşil alan miktarını arttıran İnegöl Belediyesi, 2024 yılında bin 124 yetişkin ağaç dikti. 1 yılda 29 bin 774 metrekare yeşil alan üreten İnegöl Belediyesi’nin bu çalışmalarıyla Türkiye’de 2,5 metrekare olan kişi başına düşen yeşil alan miktarı İnegöl’de 3,88 metrekare olarak gerçekleşti.

Hedefinin yeşiller içerisinde bir İnegöl olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Alper Taban, bu çerçevede 2024 yılında yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Park Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarına ilişkin konuşan Başkan Taban, kişi başına düşen yeşil alan miktarı oranında Türkiye ortalamasının üzerinde seyredildiğini vurguladı.

İnegöl’de 1 milyon 161 bin 377 metrekare yeşil alan var

Türkiye ortalamasında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 2,5 metrekare olduğunu belirten Başkan Alper Taban, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bu alanda çok güzel çalışmalar ortaya koyuyorlar. Koruluklarımız, yeşil alanlarımız her geçen gün arttırılıyor. Arkadaşlarımız planlamalarımız doğrultusunda geleceğe nefes olacak çalışmalar yapıyor. Bunun sonucunda da 2024 yılı itibariyle ilçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 3,88 metrekare olarak gerçekleşti. Bu oran ülke genelinde 2,5 metrekare. 2024 yılında Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından üretilen reorganize yeşil alan miktarı 29 bin 774 metrekare. Yine 2024 yılında bin 124 adet yetişkin ağaç dikildi. 2024 yılı sonu itibariyle de ilçemiz sınırları içerisinde belediyemize ait yaklaşık 1 milyon 161 bin 377 metrekare reorganize yeşil alanımız mevcut” dedi.

9 ayrı noktada 29 bin 774 metrekare yeşil alan üretildi

Bu oranlara erişilmesinde katkı sağlayan çalışmalardan da söz eden Başkan Alper Taban, “Park Bahçeler Müdürlüğümüz 2024 yılında 9 ayrı alanda koruluk ve yeşil alan düzenlemeleri yaptı. Fatih Mahallesi Veliler Caddesi koruluk alan düzenlemesi ile Fevzi Çakmak Caddesi Yokuşlar Cami çevre düzenlemesi, Yunus Emre Mahallesi Efendi Sokak koruluk alan düzenlemesi, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Çimen Cami çevre düzenlemesi, Akhisar Mahallesi Samsa Çavuş Aile Sağlığı Merkezi çevre düzenlemesi, Yeni Belediye Hizmet Binası yeşil alan ve peyzaj düzenlemesi, Heykel Meydanı yeşil alan ve peyzaj düzenlemesi, Merkez Park Projesi yeşil alan ve peyzaj düzenlemesi ile Gastro Kafe çevresi yeşil alan ve peyzaj düzenleme çalışmaları. 9 alanda toplamda 29 bin 774 metrekare yeşil alan üretildi” diye konuştu.

Kent meydanı ve yeni yaşam alanı yeşille donatıldı

Belediye Başkanı Alper Taban, yapılan çalışmalardan şehrin yeni merkezi, Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanı projesinin düzenleme çalışmalarının hem yeşil alan miktarına hem de şehrin modern meydanına ciddi katkı sağladığını söyledi. Bu alanda yapılan çalışmaları ayrıca paylaşan Başkan Taban, “Yeni Belediye Hizmet Binası çevresinde toplam 10 bin 350 metrekare yeşil alan üretildi. Uygulama sırasında mevcut ağaçlar korunurken, ilave olarak 42 adet yetişkin ağaç ve 10 bin 820 adet çalı türü bitki dikimi gerçekleştirildi. Aynı zamanda bina içerisinde iç mekan bitkilerine de yer verildi. Heykel bölgesinde ise 3 bin 400 metrekare yeşil alanda çalışılarak 34 adet yetişkin ağaç ve 4 bin 125 adet çalı türü bitki dikimi gerçekleştirildi. Merkez Park projesinin olduğu alanda 2 bin 500 metrekare yeşil alan üzerinde çalışıldı. 16 adet yetişkin ağaç ve 2 bin 547 adet çalı türü bitki dikimi yapıldı. Gastro Kafe bölgesinde de 2 bin 215 metrekare yeşil alanda çalışılarak; 45 adet yetişkin ağaç ve 2 bin 175 adet çalı türü bitki dikimi yapıldı” şeklinde konuştu.