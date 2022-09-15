Kırsal mahallelerde sokakların parke taşla kaplanması adına sürdürülen çalışma devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin parke taşlarını karşıladığı, İnegöl Belediyesi’nin de işçiliğini üstlendiği çalışma ile son olarak İclaliye Mahallesinde 3 sokakta bin 500 metrekare parke taş kaplama çalışması gerçekleştiriliyor.

Kırsal mahallelerde sokakların parke taşla kaplanması adına sürdürülen çalışma devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin parke taşlarını karşıladığı, İnegöl Belediyesi’nin de işçiliğini üstlendiği çalışma ile son olarak İclaliye Mahallesinde 3 sokakta bin 500 metrekare parke taş kaplama çalışması gerçekleştiriliyor.

Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde konforu arttıracak parke taş uygulamalarını sürdürüyor. Parke taş desteğini Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği, işçiliğini ise İnegöl Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmayla pek çok kırsal mahallede sokaklar konfora kavuştu. Son olarak İclaliye Mahallesinde 3 sokakta toplam bin 500 metrekarelik parke taş uygulaması başlatıldı.

Başkan Taban, “Geçtiğimiz günlerde de farklı mahallelerimizde benzer çalışmalar gerçekleştirdik. Mahallelerimizdeki altyapı eksiklerini öncelikle tamamlamaya çalışarak sonrasında da üst yapı eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Merkez mahallelerimizdeki konforun kırsala da ulaşması adına bu çalışmaları yapıyoruz. Gerek köylerimize ulaşım yollarında gerekse de köylerimizin iç yollarında var olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz” dedi.

Büyükşehir uygulamasıyla kırsalda hedeflenen bir durum olduğunu hatırlatan Başkan Taban, “Vatandaşlarımızın bulunduğu muhitlerde yaşamını sürdürmeye devam etmelerini temenni ediyoruz. İşlerine buradan gidip gelsinler, emekli olanlar köylerine geri dönsünler. Gençlerimizin de artık yakın mesafeler dediğimiz bu mesafelerde yaşamlarını sürdürmeleri mümkündür. Çünkü kırsaldaki altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını gideriyoruz. Önceki haftalarda Fındıklı, Kınık, Sarıpınar ve Özlüce mahallelerimizde parke taş çalışmalarımızı tamamlamıştık” ifadelerini kullandı.