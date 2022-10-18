İnegölspor Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Bak, Sudanlı çocuklara İnegölspor forması, Kur’an-ı Kerim ve yiyecek dağıttı. Bak, daha sonra İnegölspor formalarını giyen çocuklarla futbol oynayarak sevinçlerine ortak oldu.

İnegölspor Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Bak, Sudanlı çocuklara İnegölspor forması, Kur’an-ı Kerim ve yiyecek dağıttı. Bak, daha sonra İnegölspor formalarını giyen çocuklarla futbol oynayarak sevinçlerine ortak oldu.

İnegölspor Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Bak, Sudanlı çocuklara İnegölspor forması, yiyecek ve Kur’an-ı Kerim dağıttı. Burada büyük bir sevgiyle karşılaşan Bak, Sudanlı çocuklara yiyecek yardımında bulunulmasının ardından İnegölspor forması dağıttıktan sonra onlarla futbol oynadı.

Serkan Bak, daha sonra ise çocukların her birine Kur’an-ı Kerim verdi.