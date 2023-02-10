Öte yandan şu anda altyapı tesislerinde 40 kişinin bulunduğu belirtldi.

Misafir depremzede vatandaşları bugün İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Yıldız ve İnegölspor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ile yönetimi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İnegölspor yönetimi, deprem felaketi sonrasında altyapı tesislerini, düzenleme yaparak evsiz kalan vatandaşların kullanımına açtı. Dün gece itibariyle takım otobüsüyle deprem bölgesinden getirilen vatandaşlar tesislere yerleştirildi.

İnegölspor altyapı tesislerine dün gece itibariyle bölgeden gelen depremzede vatandaşlar yerleştirildi.

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