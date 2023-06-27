TFF 2. Ligde mücadele veren İnegölspor ’un Başkanı Osman Sevim meydana gelen kazada yaralandı. 2 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında İnegöl’ün Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak’ta meydana geldi.

İnegölspor Başkanı Osman Sevim(43) yönetimindeki 06 FH 1818 plakalı otomobil, Huzur sokaktan çıkan Cuma Aktaş(30) idaresindeki 49 AAU 539 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu İnegölspor Başkanı Osman Sevim ve diğer aracın sürücüsü ve yolcu İsmail Emre Kuş(20) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.