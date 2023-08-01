Kocaeli’de “Körfezin iki yakası bir araya geliyor” sloganıyla düzenlenen ve farklı şehirlerden 14-65 yaş aralığında 600 dolayında sporcunun katıldığı açık su yarışlarında İnegöl Belediyespor sporcusu Uras Başıbüyük, 2650 metreyi 38 dakikada yüzerek 7’nci olmayı başardı.

“Körfezin iki yakası bir araya geliyor” sloganıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkısı, Gölcük ve Derince belediyelerinin iş birliğiyle düzenlenen açık su yarışları büyük çekişmeye sahne oldu. Farklı şehirlerden gelen 14-65 yaş aralığındaki 600 dolayındaki sporcu, körfezi yüzerek geçmek için mücadele etti. Derince sahilinden İzmit Körfezine atlayan yüzücüler, Gölcük Değirmendere Çınarlı sahilindeki bitiş noktasında karaya çıktı. Yarışmaya İnegöl’ü temsilen İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcusu Uras Başıbüyük katıldı.

Çınarlı sahiline ilk çıkan sporcu, 2 bin 650 metreyi 28 dakika 41 saniyede yüzen 16-17 yaş kategorisindeki Muhammed Yavuz Selim Oğuz oldu. İnegöllü sporcu Uras Başıbüyük ise açık su yarışlarını 38 dakikada tamamlayarak kendi yaş kategorisinde 7’nci olmayı başardı. Genç sporcu, 600 yarışmacı arasında gösterdiği performansla alkış topladı.