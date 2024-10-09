Akhisar Mahallesinde yapımı devam eden spor salonunda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl’ümüzde özellikle yeni sporcularımızın yetişmesi adına kapalı spor salonlarımızın sayısını arttırmak istiyoruz. Bu kapsamda Akhisar Mahallemizde şehrimize güzel bir eser kazandırmış oluyoruz” dedi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin Spor Toto Teşkilatı desteği ile Ocak ayında ihalesini gerçekleştirerek yapımına başladığı Akhisar Spor Salonunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yüzde 70 oranında tamamlanan projede hedef yeni yıla girmeden salonun ilçe halkının hizmetine sunulması. Bir yandan spor salonu inşaatının yapım çalışmaları devam ederken, Belediye Başkanı Alper Taban da bugün beraberindeki heyetle birlikte alanda incelemelerde bulundu.

“YENİ SPORCULAR YETİŞTİRMEK İÇİN SPOR SALONU SAYIMIZI ARTTIRMAK İSTİYORUZ”

Spor salonu inşaatında inceleme sırasında açıklama yapan Başkan Alper Taban, “Akhisar Mahallemizde spor salonumuzun yapım çalışmaları devam ediyor. Bildiğiniz gibi İnegöl’ümüz de hızla büyüyor ve gelişiyor. Öğrenci sayımız, genç nüfusumuz da giderek artıyor. Bunlara karşın da gençlerimize, öğrencilerimize, sporcularımıza uygun fiziki şartları sağlamak istiyoruz. İnegöl’ümüzde özellikle yeni sporcularımızın yetişmesi adına kapalı spor salonlarımızın sayısını arttırmak istiyoruz. Bulunduğumuz alanda da çok yakın bir süre içerisinde güzel müsabakaları izleme fırsatına erişeceğiz. Bu salonda özellikle Akhisar, Huzur ve Baykoca mahallelerimiz başta olmak üzere bütün İnegöl’ümüzün istifade edebileceği güzel bir spor yapısını kazandırıyor olacağız” dedi.

HEDEF YIL SONU

31 Ocak 2024 tarihinde spor salonunun ihalesinin yapıldığını ve yaklaşık 73 milyon bedelle 2024 Şubat’ında sözleşme imzalandığını hatırlatan Başkan Taban, “Artık bugün inşaat büyük oranda sona yaklaştı. En geç yıl sonuna kadar burayı aktif etmek istiyoruz. Şu an dış cephe yalıtım malzemesi kaplamaları ve beraberinde kompozit kaplamalar yapılıyor. Bir taraftan da içeride eksikler giderilmeye devam ediyor” açıklamalarında bulundu.

RESMİ MÜSABAKALAR OYNANABİLECEK

Yapımı süren salona ilişkin bilgileri de paylaşan Başkan Alper Taban, şöyle devam etti: “Spor salonumuz zemin kat 2059 m2, asma katlar 791 m2 olmak üzere toplamda 2850 m2’lik bir alana sahibiz. Yine yapı içerisinde şu an içerisinde bulunduğumuz 800 metrelik ana sahamız var. Burada resmi müsabakaları yapabileceğiz. Sadece antrenmandan ibaret bir salon olmayacak. Gençlerimiz resmi maçlar oynayabilecekler. Ayrıca her iki yan bloklarımızda da bizim 3 ayrı antrenman sahalarımız var. Bunlar; 150, 310 ve 268 m2 olarak 3 ayrı tipte olacak. Burada sporcuların soyunma odaları, 220 kişilik tribün, antrenör ve görevli odaları gibi ihtiyaç olan tüm alanları yer alıyor olacak.”

“ŞEHRİMİZE BÖYLE BİR ESER KAZANDIRACAĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ”

“Şehrimize böyle bir eser kazandıracağımız için çok mutluyuz. İnegöl’ümüze ve bölgedeki mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Spor Bakanımıza, Spor Toto Başkanımıza, Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdürümüz Süleyman Şahin Beye, Milletvekilimiz Ayhan Salman Beye çok çok teşekkür ediyoruz. Burada uyum ve ahenkle çalışarak bir yanda ilçe teşkilatımız, mahalle teşkilatlarımız, kıymetli muhtarımız hep birlikte uyum içerisinde güzel bir eser kazandırmış oluyoruz. Ben şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”