İnegöl Belediyesi ve şehirdeki STK’lar ile siyasi partiler iş birliğinde örnek bir kampanya başlatıldı. Deprem bölgesindeki vatandaşlar için “Kardeş Ev” projesi duyuruldu.

İnegöl Belediyesi ve şehirdeki STK’lar ile siyasi partiler iş birliğinde örnek bir kampanya başlatıldı. Deprem bölgesindeki vatandaşlar için “Kardeş Ev” projesi duyuruldu.

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketi sonrası ilk andan itibaren yardımlaşma ve dayanışma örneği göstererek bölgeye yardım eli uzatan İnegöl, kampanya başlattı. İnegöl Belediyesi uhdesinde İnegöl Resmi ve Sivil Toplum Platformu adıyla AFAD öncülüğünde “Kardeş Ev” kampanyası başlatıldı.

Destek vermek isteyen kayıt oluşturacak

Deprem bölgesinde binlerce evin yıkılmış olması, binlercesinin de hasarlı olması nedeniyle, sokakta kalan depremzede vatandaşlar için özel bir kampanya başlatıldı. Bölgeden tahliyelerin de yapılmaya başlaması nedeniyle, depremzedelerin gönüllü vatandaşların eşyalı veya eşyasız evlerinde kış şartları bitene kadar misafir edilmesinin önemli bir çözüm olacağı ifade edildi. Bu düşünceyle başlatılan “Kardeş Ev” kampanyasında, “Benim eşyalı-eşyasız evim var ve bir aile misafir edebilirim veya benim evim yok ama bir misafir ailenin kirasını karşılayabilirim” diyenlerin https://forms.gle/oZrkjGswYnZKn6iu6 linki üzerinden veya 153 Çözüm Merkezini arayarak kayıt oluşturması istendi.

Destek veren kurum, siyasi parti ve STK’lar

Öte yandan, kampanyaya destek veren kurum, kuruluş, siyasi parti ve STK’lar da açıklandı. Buna göre, İnegöl Belediyesi, AFAD, İİHH, Kızılay, İTSO, MÜSİİAD, İNDAK, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, Beşir Derneği, İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanlıkları, İnegöl Kültür Vakfı, AHİD, İHMED, Memur-Sen, KESK, Türkiye Kamu-Sen, Hak-İş, Türk-İş, İyiilik Hareeketi ve İnegöl Kent Konseyi katkılarıyla “Kardeş Ev” kampanyasının gerçekleştirileceği ifade edildi.