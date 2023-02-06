Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen iki deprem sonrası İnegöl’de saatler içerisinde toplanan 5 tır dolusu yardım malzemesi, depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen iki deprem sonrası İnegöl’de saatler içerisinde toplanan 5 tır dolusu yardım malzemesi, depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

İnegöl halkı, deprem felaketleri sonrası İnegöl Belediyesi’nin çağrısıyla birlikte yardım seferberliği başlattı. İnegöllü vatandaşlar ihtiyaç duyulan malzemeleri toplanma noktası olan İnegöl Belediyespor Salonu’na getirerek, burada tırlara yüklenmesine yardım etti. İçerisinde battaniye, ilk yardım seti, ısıtıcı, su, uyku tulumu, çocuk bezi ve maması, çadır, kışlık giyecek, konserve ve yiyeceklerin bulunduğu 5 tır yola çıktı. İnegöl protokolü vatandaşlarla birlikte İnegöl Belediyespor önünden tırları uğurladı.

Yardım kampanyası 7 Şubat Salı günü de devam edecek. İnegöl Belediyesi, bünyesinde bulunan Yunus Emre Spor Kompleksi’ni de devreye alarak, burada vatandaşlardan gelen yardımların kabulünü yapacak.