İnegöl’de Organize Sanayi Bölgesinde yaşanan yangın büyük hasara neden oldu. 10 ayrı fabrikanın yandığı afete 200 itfaiye aracı, 400 itfaiye eri, 4 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale edildi. İnegöl Belediyesi de 5 su tankeri, 4 iş makinesi ve 20 personelle bölgede çalışmalara destek verirken, yangın 8 saatte kontrol altına alınabildi.

İnegöl Salı günü tarihinin en büyük yangın afetlerinden birini yaşadı. Organize Sanayi Bölgesinde 16.30 sıralarında başlayan yangın hızla büyüdü. Alevler aynı kompleks içindeki 4 fabrikayı sararken, ardından 6 fabrikaya daha sıçradı. Toplamda 110 dönüm kapalı alanda 10 fabrikayı saran alevlerle mücadele için herkes seferber oldu.

Yangına 200 itfaiye aracı, 400 itfaiye eri, 4 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı müdahale etti. 110 dönüm arazi üzerine kurulu olan fabrikaların neredeyse tamamı kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu olan diğer fabrikalara sıçramaması için canla başla çalışıp alevleri 8 saat sonra kontrol altına almayı başardı. Yangına müdahale için İnegöl Belediyesi de 5 su tankeri, 4 iş makinesi ve 20 personelle alevlerle mücadeleyi sürdürdü. Ayrıca bölgede; sağlık, polis, jandarma ekipleri de hazır bekletildi. Yangın söndürme çalışmasına polis ve jandarma TOMA araçları da destek verdi. Yangın söndürme çalışmaları için Kocaeli, Yalova, İstanbul ve Balıkesir’den de destek ekipler geldi.

8 saat sonra kontrol altına alındı

Alevlerle canla başla mücadele eden ekipler, 8 saat sonra yangını kontrol altına almayı başardı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangın sonrası Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da bölgeye geldi. Söndürme çalışmaları devam ederken gece boyunca burada alevlerle mücadeleyi yerinde takip eden Vali Canbolat, Başkan Aktaş ve Başkan Taban, zaman zaman yangınla ilgili açıklamalarla kamuoyunu bilgilendirdi.

Yangına ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Hepimize geçmiş olsun. İnegöl’ümüz büyük bir afeti yaşadı. Dün saat 16.25 civarında başlayan yangın gece kontrol altına alındı. Şu an ise soğutma çalışmaları devam ediyor. Çok şükür can kaybımız yok, hafif yaralı vatandaşlarımız var” dedi.

10 firma etkilendi, 4 firma ağır hasar aldı

Yangının 4 firmada büyük hasara neden olduğunu, toplamda ise 10 fabrikanın yangından etkilendiğini kaydeden Başkan Taban, “Yangının ağırlıklı olarak 4 fabrikaya hasar verdiği görülüyor. Toplamda 110 bin m2’lik kapalı alanın yaklaşık 60 dönümünde maddi hasar oluştu. Bu alana havadan ve karadan yapılan müdahaleler neticesinde şu an soğutma aşamasına gelindi. İçerisinde mobilya firmaları, orman ve ağaç işleri firmaları, tekstil, iplik üretim firmaları var. Toplamda 10 firma yangından zarar gördü, 4’ü ağır hasar aldı” açıklamalarında bulundu.

Başkan Taban, yangınla ilgili ilk andan itibaren tüm imkanları seferber eden; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa Valisi Yakup Canbolat’a, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve AFAD ile görev alan başta itfaiye ekipleri olmak üzere katkı veren herkese teşekkür etti.