İnegöl Belediyesi uhdesinde çiftçileri tek çatı altında toplamak adına kurulan Üreten Çiftçiler Kooperatifine ait soğuk hava deposunun enerji maliyetini karşılamak adına Güneş Enerji Sistemi kurulacak. Yüzde 65 TKDK hibesi ile hayata geçirilecek proje ile yılda 2 milyon liralık enerji elde edilecek. Soğuk hava deposunun tüm enerji maliyetini karşılayacak proje için bugün İnegöl Belediyesi ile TKDK arasında protokol imzalandı.

İnegöl Belediyesi uhdesinde çiftçileri tek çatı altında toplamak adına kurulan Üreten Çiftçiler Kooperatifine ait soğuk hava deposunun enerji maliyetini karşılamak adına Güneş Enerji Sistemi kurulacak. Yüzde 65 TKDK hibesi ile hayata geçirilecek proje ile yılda 2 milyon liralık enerji elde edilecek. Soğuk hava deposunun tüm enerji maliyetini karşılayacak proje için bugün İnegöl Belediyesi ile TKDK arasında protokol imzalandı.

İnegöl’de çiftçileri tek çatı altında toplamak adına İnegöl Belediyesi uhdesinde kurulan ve ilk faaliyeti olarak da şehre 4 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu kazandıran Üreten Çiftçiler Kooperatifi, yine İnegöl Belediyesi girişimcileri ile en önemli maliyeti olan enerji konusunda ciddi bir yatırım için çalışma başlattı. Soğuk hava deposunun güneş enerji sistemi ile donatılarak yılda 2 milyon TL’lik enerji üretilmesi, bu sayede soğuk hava deposunun elektrik maliyetinin karşılanması hedefleniyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) iş birliğinde hibe desteği ile hayat bulacak proje için bugün protokol imzalandı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, TKDK Bursa İl Müdürü Bilal Tunç ve Üreten Çiftçiler Kooperatifi yöneticilerinin katıldığı imza töreninde, Şubat ayında sistemin hayata geçmesinin planlandığı açıklandı.

“Kooperatif üyelerinin artmasını arzu ediyoruz”

Belediye Encümen Salonunda yapılan imza töreni öncesi açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün önemli bir duyuru için bir aradayız. Biliyorsunuz İnegöl sanayisi ile ön plana çıkmış bir şehir. Sanayi içerisinde de mobilya, tekstil, metal, makine üzerine yatırımlar var. Tarım alanında da güzel işler olmasını arzu ediyoruz. Verimli bir ova üzerindeyiz. Birinci sınıf topraklara sahibiz. Buradan hareketle göreve geldiğimiz gün itibariyle bir analiz yapmıştık. Bu analiz neticesinde de çiftçimizin geliştirilmesi, en iyi ürünü üretmesi, yeni ürün çeşitlerini denemesi ve günün şartlarına uygun tarım yapılmasıyla alakalı bir hedef koymuştuk kendimize. Bu hedefin başında da öncelikle bir ve beraber çalışmayı öğrenmeliyiz diyerek Üreten Çiftçiler Kooperatifini hayata geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da imzasıyla buraya kaynak aktarmamızla gerçekleşen bir kooperatif kuruldu. Bugün itibariyle kooperatifin yaklaşık 160 üyesi var. Bu sayının da artmasını arzu ediyoruz” dedi.

“Soğuk hava deposu enerjisini güneşten çıkaracak”

İnegöl’de meyve üretiminin çok iyi olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, şöyle konuştu: “Yaklaşık 220 bin ton meyve üretimi olması nedeniyle soğuk hava tesisi eksiği olduğunu ön görerek bu noktada adım attık. Yine Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuz burada bize destek vermişti. Tesisimiz hayata geçti. Depolamamızı orada yapıyoruz. Ancak soğuk hava depolarının en önemli gider kalemi elektrik tüketimi. Devletimizin TKDK üzerinden yaptığı desteklemeler var. Burada elektrik enerjisinin özellikle güneş enerjisi yöntemiyle kurulması adına bir hibe programı açtılar. Bu programa bizler başvurduk. Yapılan değerlendirme neticesinde de İnegöl Belediyesi bu anlamda TKDK’dan destek almayı hak etmiş oldu. Projenin detaylarından bahsetmek gerekirse; tesisin üst kısmında güneş panellerini biz kurabiliyoruz. Bunun fizibilitesini yaptık, getirisini ve götürüsünü ölçmeye çalıştık. Burada yaklaşık 300 kW bir sistem hayata geçirilecek. Tabi burada montaj yapılacak sistemin maliyeti ise 3 milyon 650 bin lira. TKDK’da bunun yüzde 65’ine kadar destek veriyor. Ben başta Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza, TKDK İl Müdürümüz Bilal Bey’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Şubat’ta devreye girecek

İhalesi hemen yapılarak şubat ayında uygulamayı devreye almayı hedeflediklerini belirten Taban, “Bu tamamlandığında yaklaşık yıllıkta 2 milyon TL gibi bir enerji sağlanması hedefleniyor. Bu rakam da bizim yıllık maliyetimizin tamamını fazlasıyla karşılıyor. Dolayısıyla kooperatife bir avantaj sağlamış oluyoruz” diye konuştu.

TKDK İl Müdürü Bilal Tunç ise “Bizler Başkanımızla GES projesi için konuşmaya başladığımızda henüz çok erkendi. Sonucunda bugün güzel bir projeyi neticeye kavuşturuyoruz. Ben bu projeye canı gönülden inanıyorum. Cumhurbaşkanımız da 30-60 puan arasında kalan tüm projelerin onaylanacağı müjdesini verince, biz de harekete geçtik. Süreci çok hızlı şekilde tamamlayarak bugüne getirdik. İnegöl Belediyesi’nin TKDK açısından 2 ayrı özelliği var. Birinci özelliği TKDK ile kamu kurumları arasındaki ilk yer İnegöl Belediyesine ait. İlk uygulayan ve bu kadar güzel uygulayan Sonrasında güneş enerjisi projesine girildi. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından karşılıklı imzalar atılarak yüzde 65’i TKDK tarafından karşılanacak Güneş Enerji Sistemi (GES) projesi resmen hayata geçirilmiş oldu. Kısa sürede ihalenin yapılarak Ocak ayında çalışmaların başlaması, Şubat ayında da sistemin devreye girmesi hedefleniyor.