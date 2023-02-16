Bursa’nın İnegöl ilçesi Hacı Sevim Yıldız 2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Hacı Sevim Yıldız 2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor.

Okulun Metal Teknolojisi Alanında depremzedelerin kullanımı için odun sobası üretimi tüm hızıyla devam ediyor. Çeşitli firmalardan hibe ve satın alma yoluyla sağlanan malzemelerle çadır ve konteynır içinde kullanılabilecek sobalar üretiliyor. Öğretmenler ve öğrenciler soba üretimini durmaksızın yaparak depremzedelerin ısınmasını sağlayacaklar.

Hacı Sevim Yıldız 2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sedat Paslı, "6 şubatta meydana gelen deprem sonrasında metal teknolojileri ve tesisat teknolojileri iklimlendirme alanı öğretmenlerimizle birlikte orada yüreği yanan insanlarımıza yardımcı olmak ve onları ısıtmak amacıyla şu an itibariyle 60 adet soba üretimine başladık, bitmek üzereler. Hedefimiz 200-250 adet soba üretimi yapmak. Malzeme temin ettikçe de bunların yazımına devam edeceğiz. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte bunları yapmakla gurur duyuyoruz. Onlar ısındıkça bizler burada çok daha rahat uyuyacağız diye düşünüyoruz. Şu an çünkü üşüyoruz demeye dahi utanıyoruz. Bizler oradaki insanların durumlarını düşündükçe bu şekilde üretimlerimizi devam ettireceğiz inşallah. Destekler olduğu sürece daha fazlasını da yapmayı düşünüyoruz. Bakanlığımızın da bizlere bu konuda destekleri ve talepleri var. Elimizden geldiğince bu işlemleri yapmaya çalışacağız." dedi.

Metal teknolojileri 11. sınıf öğrencisi Kerem Melih Taç ise, "10 ildeki depremzedeler için soba yapıyoruz. Yardımlarımız, katkılarımız olsun diye hocalarımızla birlikte soba imalatı yapıyoruz. Onlar ısındıkça bizim de yüreğimiz ısınacak. Onlar için burada çalışıyoruz, soba yapıyoruz. Buradan sobalarımız gider. Onlarda ısınır inşallah" dedi.