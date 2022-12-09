İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, devam eden market denetimleri, fahiş fiyat ve kasa-etiket uyumu gibi konularda işletmeleri inceliyor. 2022 yılında yapılan denetimlerde farklı hususlarda 191 işletmeye idari yaptırım uygulanırken, 47 işletme ise haksız fiyat artışına konu ürün ve ürünler ile alakalı tespit yapılarak Ticaret İl Müdürlüğüne bildirildi.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, devam eden market denetimleri, fahiş fiyat ve kasa-etiket uyumu gibi konularda işletmeleri inceliyor. 2022 yılında yapılan denetimlerde farklı hususlarda 191 işletmeye idari yaptırım uygulanırken, 47 işletme ise haksız fiyat artışına konu ürün ve ürünler ile alakalı tespit yapılarak Ticaret İl Müdürlüğüne bildirildi.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması, haksız kazancın önlenmesi ve genel düzen ve tertibin sağlanması adına belirli aralıklarla gerçekleştirdiği denetimlerini sürdürüyor. Tüm işletmelere yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 2022 yılında özellikle fahiş fiyat uygulamaları titizlikle sürdürüldü.

47 işletme Ticaret İl Müdürlüğü’ne bildirildi

Denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, ilçe genelinde tüm gıda ürünü satışı ve üretimi yapılan işletmelerin mercek altına alındığı ifade edildi. Marketlerin özellikle en ince detayına kadar denetlendiği belirtilen açıklamada, “İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün 2022 yılı içerisinde farklı faaliyet kollarındaki işletmeler için planlayarak gerçekleştirdiği denetimler doğrultusunda, ilçemizde faaliyet gösteren başta zincir marketler olmak üzere market ve bakkalları kapsayan çok sayıda denetim gerçekleştirilmiştir. Bu gerçekleştirilen denetimler sonucu işletmelere, kasa ve raf fiyatı uyuşmazlığı ruhsatsız faaliyet, genel temizlik, yaya yolu işgali gibi hususlarında 191 adet idari yaptırım uygulanmıştır. Diğer taraftan fahiş fiyat ve haksız fiyat artışı konularında da denetimler gerçekleştirilmiştir. Bu denetimlerde haksız fiyat artışına konu ürün ve ürünler ile alakalı 47 adet tespit yapılarak hazırlanan tutanakların işletmelerin savunmaları ile beraber Bursa İl Ticaret Müdürlüğüne bildirimler sağlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.