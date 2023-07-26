Türkiye’de en sıcak gün olarak tarihe geçen bugün, vatandaşlar serinlemek için çeşitli yöntemler denerken, kuşlar ise su akan yerlerde banyo yaptılar.

Yaşanan kavurucu sıcaklar insanları olduğu gibi hayvanları da bunaltıyor. İnegöl’ün Kemalpaşa Mahallesi’nde yeşil alanların sulanması için kullanılan sistemi fark eden serçe ve kargalar, serinlemek için birbiriyle yarıştılar. Sistemden akan suyun etrafına konan kuşlar, sıcak havada serinlemeye çalıştılar. O anlar vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.