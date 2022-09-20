İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği Kış Spor Okullarında kayıtlar 21 Eylül Çarşamba günü başlıyor. 6 branşta düzenlenecek kış spor okullarında eğitimler 1 Ekim Cumartesi itibariyle başlayacak.

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği Kış Spor Okullarında kayıtlar 21 Eylül Çarşamba günü başlıyor. 6 branşta düzenlenecek kış spor okullarında eğitimler 1 Ekim Cumartesi itibariyle başlayacak.

İnegöl Belediyesi’nin Belediyespor organizasyonuyla düzenlediği kış spor okulları için geri sayım başladı. Kış spor okullarında 6 branş için kayıtlar 21 Eylül Çarşamba (yarın) itibariyle alınmaya başlayacak. Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Belediye Spor Salonu ve Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksinde yapılacak kış spor okulu eğitimleri için başvurular Belediye Spor Salonuna yapılacak.

Bu yıl; voleybol, basketbol, jimnastik, okçuluk, spor tırmanış ve masa tenisi branşlarında yapılacak kış spor okullarında her ay yeni kayıtlar alınmaya devam edecek. Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Belediye Spor Salonunda 6 branşın tamamının eğitimleri verilecek. Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksinde ise voleybol, basketbol, jimnastik ve masa tenisi eğitimleri verilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi Kış Spor Okullarının kayıtlarının başladığını duyurdu. 1 Ekim tarihinde eğitimlerin başlayacağını da hatırlatan Başkan Taban, “İnegöl Belediyesi Kış Spor Okullarımız bu yıl 6 ayrı branşta gerçekleştirilecek. Voleybol, basketbol, jimnastik, okçuluk, masa tenisi ve spor tırmanış branşlarında yapılacak eğitimler, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek. Aynı zamanda Yunus Emre Spor Kompleksinde kış spor okulu eğitimlerimiz olacak. Ancak burada tırmanış duvarı olmaması ve uygun alan bulunmaması nedeniyle spor tırmanış ile okçuluk branşları Yunus Emre Spor Kompleksinde gerçekleştirilemeyecek” dedi.

Kayıtlar ve kurs ücretlerine ilişkin de bilgi veren Başkan Taban, “Kış spor okullarına kayıt için vatandaşlarımız Kültürpark içinde bulunan spor salonumuza başvurabilir veya 224 713 90 20 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilirler. Kurs ücretleriyle ilgili de bu yıl; voleybol 100 lira, basketbol 100 lira, jimnastik 100 lira, okçuluk 100 lira, masa tenisi 70 lira ve spor tırmanış 80 lira olarak belirlendi. Burada amacımız sporu tabana yayıp her bireyin, her öğrencimizin en az bir spor branşıyla ilgilenmesini sağlamak. Bu noktada kış sezonu boyunca yapılacak eğitim dönemlerinde hedefimiz en fazla öğrenciye ulaşabilmek” diye konuştu.