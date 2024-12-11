Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda havlayan köpek, apartmana girip ayakkabıları çalmaya yeltenen kadının hırsızlık girişimini engelledi.
Olay Kemalpaşa mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Apartmana giren kadın şüpheli, dairelerinin kapı girişlerindeki ayakkabıları incelemeye başladı. 5. Kata çıkan kadın, daire önündeki ayakkabıları gözüne kestirdi.
Kadın şüpheli ayakkabıları almak için hamle yaptığı sırada, dairedeki köpek havlamaya başladı. Köpeğin havladığını duyan şüpheli, tedirginleşip asansöre binerek uzaklaştı. Hırsızlık girişimi anı kameraya yansıdı.
Kaynak: iha