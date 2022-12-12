Dijital değişim ve dönüşüm alanında ortaya koyduğu atılımla Türkiye’de e-devlet üzerinden en fazla hizmeti sunan kurum unvanına sahip İnegöl Belediyesi, e-devlet üzerinden hayvan sahiplenme hizmetini devreye aldı. İnegöl Belediyesi barınağındaki sahipsiz hayvanlar, e-devlet üzerinden sahiplenilebilecek.

Dijital değişim ve dönüşüm alanında ortaya koyduğu atılımla Türkiye’de e-devlet üzerinden en fazla hizmeti sunan kurum unvanına sahip İnegöl Belediyesi, e-devlet üzerinden hayvan sahiplenme hizmetini devreye aldı. İnegöl Belediyesi barınağındaki sahipsiz hayvanlar, e-devlet üzerinden sahiplenilebilecek.

İnegöl Belediyesi, 2019 yılında hizmete açtığı hayvan hastanesine sahip olan ve sunduğu imkanlarla can dostları için konforlu bir yaşam alanı haline dönüşen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde dijitalleşmeye de önem veriyor. Dijital değişim ve dönüşüm alanında da önemli atılımları bulunan, e-devlette sunduğu hizmet sayısı ile Türkiye 1’incisi konumundaki İnegöl Belediyesi, devreye alınan son uygulama ile artık barınaktaki sahipsiz hayvanların e-devlet üzerinden online olarak sahiplenilmesine de imkan tanıyor.

İnegöl’de tüm canlılara yatırım yapılıyor

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bugün barınakta konuya ilişkin tanıtım ve basın toplantısı düzenledi. Yeni uygulamanın tanıtımı yapılırken, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi de basın mensuplarına gezdirilerek tanıtıldı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Taban, “Bugün güzel bir haberi sizlerle paylaşmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi pek çok konu başlığında çalışıyoruz. Şehirleşme adına yapılması gereken pek çok konu başlığı var. Tabi bunun yanı sıra insana özgü, insana yaraşır ve yakışır pek çok hizmeti yaptığımız gibi diğer canlıları da unutmayarak özellikle burada sahipsiz hayvanlarımızla ilgili yaptığımız çalışmalar ve en son bununla ilgili atmış olduğumuz adımı sizlerle paylaşmak istedik” dedi.

4971 can dostu sağlığına kavuştu

Başkan Taban, “İnegöl Belediyesi olarak dijitalleşme adına çok ciddi yatırımlar gerçekleştirdik ve şu anda Türkiye’nin e-devlette en fazla hizmet veren kurumuyuz. Bugün sokak canlılarımızla ilgili bir modülü de devreye almış bulunuyoruz. Burada ne yaptığımızdan bahsetmek gerekirse sokak canlarımızı biz alıyoruz ve bunlar hastaysa, yaralıysa tedavisi yapılıyor. Bu yıl 4971 hayvanımızın tedavisi yapıldı. 26 tane ameliyat yapıldı, 802 tane kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirildi. 78 kedi, 213 köpek sahiplendirildi. Yemleme çalışmalarımız sürekli zaten devam ediyor. Yine hayvanseverlerimize mama destekleri vermeye gayret ediyoruz. Belirli bölgelerde sokak canlılarımız için doğal yaşam alanları oluşturduk. Kent Konseyi Hayvan Çalışma Grubu iş birliğinde de pek çok farkındalık etkinliği gerçekleştirdik. Biz bunu canlılara verdiğimiz değerden dolayı severek ve isteyerek yapıyoruz” dedi.

E-Devlet üzerinden sahiplenme yapılabiliyor

Taban, “Sahipsiz kalmış sokak hayvanlarımızı sahiplenelim istiyoruz. Bunu da kolay kılmak istedik. Bugün artık e-devlette bu hizmetimizi kullanabiliyorsunuz. E-devlette İnegöl Belediyesi alanına girdiğimizde, ilk sırada bulunan hizmetten hayvan sahiplenme başvurusunu yapabiliyoruz. Burada hayvanların cinsi, rengi, ırkı, yaşı görülebiliyor. Bu hizmet, vatandaşlarımızın buraya gelmeden hizmeti almasını sağlıyor olacak. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın her zaman barınağımıza gelip görmelerini istiyoruz. Bizler zaten belirli aralıklarla program dahilinde öğrencilerimizi buraya getirerek öğrencilerimizin hayvan sevgisini arttırmak adına adımlar atıyoruz” şeklinde konuştu.

Mikroçip uygulamasında son tarih 31 aralık

Taban, “Mikroçip ile ilgili 01 Ocak 2021’de bir süreç başladı. Uygulama ile evcil hayvanlara mikroçip takılması zorunlu hale getirildi. Bu aslında can dostlarımızı korumaya yönelik önemli bir adımdır. Bu uygulamayla kedi ve köpeklerin sağlık kontrollerinin takip edilmesi, sokağa bırakılma veya kaybolma ya da kaçırılma durumlarında hayvanların bulunabilmesi, sokağa bırakan veya kaçıranların da tespit edilerek ceza uygulanabilmesi amaçlanıyor. Bugüne kadar ülkemizde 162 bin 75 kedi ile 231 bin 685 köpeğe mikroçip takıldığı açıklandı. 31 Aralık tarihi mikroçip takılması için son gün. Tüm evcil hayvan sahibi vatandaşlarımıza İlçe Tarım Müdürlüğü ve özel kliniklerde mikroçip taktırma işlemini yaptırmaları hususunda hatırlatmada bulunmak istiyorum” dedi.