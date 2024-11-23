Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda harçlık vermediğini iddia ettiğini dedesini defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan torun adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 2. Mutlu Sokakta meydana geldi. İbrahim İ.(18), dedesi Kemal K.(73)’yi ziyarete gitti. İddiaya göre, torun, dedesinden para istedi. Dede para vermeyi reddetti. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkelenen torun mutfaktan aldığı bıçakla dedesini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı dede zorlukla evden dışarıya çıkarken, torun kendini apartmana kilitledi. Ağır yaralanan dede, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli kendini apartmana kilitledi. Öfkeli torun elindeki bıçakla kendini de bıçakla yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kendini apartmana kilitleyen genci ikna etmek için çalışma başlattılar. Şüpheli, 1 saat süren yoğun ikna sonucu teslim oldu. Yakalanan şahıs da Ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Adliyeye sevk edildi

Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli ifadesinde, "Dedemle tartıştık. Ben de o anda sinirlendim. Bir anlık sinirle yaptım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Şüpheli polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.