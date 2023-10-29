29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıldönümü, İnegöl’de coşkuyla kutlandı. Binlerce vatandaşın akın ettiği tören alanında gösteriler ayakta alkışlandı.

29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyet, 100. yaşını kutluyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de iki gündür devam eden organizasyonlarla coşkuyla kutlanırken, o coşku bugün resmi törenlerde de yaşandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, İnegöl’de sabah 10.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde bulunan kaymakamlıkta Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve Belediye Başkanı Alper Taban’ın tebrikleri kabulü ile başladı. Tüm ilçe protokolü burada bayramlaştı.

Törenler daha sonra Atatürk Bulvarı üzerinde eski Hükümet Konağı yanındaki alanda devam etti. Vatandaşların da yoğun katılım gösterdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve Belediye Başkanı Alper Taban vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı. Coşkunun adeta meydanlara sığmadığı Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, 7’den 77’ye her yaştan vatandaş elinde bayrağı ile yerini aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kaymakam Eren Arslan kürsüye çıkarak, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Cumhuriyetin hikayesini anlattığı konuşmasında dünü ve bugünü hatırlatarak yarını resmeden özellikle gençlere bu minvalde büyük görevler düştüğünü dile getiren Kaymakam Arslan’ın konuşması dinleyenleri duygulandırdı.

Kaymakam Arslan’ın konuşmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibinin gösterisiyle şenlenen bayram kutlamalarında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri takdim edildi. Öğrencilerin gösterileriyle devam eden kutlamalarda, Türk Devletleri Oratoryosu büyük beğeni topladı. İstiklal Marşı’nı kendilerine özgü bir şekilde seslendiren öğrencilerin gösterisi alandaki binlerce kişi tarafından soluksuz izlenirken, gösteri sonunda öğrenciler uzun süre ayakta alkışlandı. İnegöl Tarihi Mehter Takımının verdiği konser ile devam eden Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, finalde ise öğrenciler, gaziler, STK’lar, emniyet ve jandarma ekiplerinin yaya ve araçlı geçişleriyle son buldu. Tören geçişinde geçtiğimiz yıl üretimine başlayan yerli ve milli Togg da yerini aldı.