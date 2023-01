İngöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Geçen yıl yüzde 57 ile yatırımı kapatmıştık. Bu yıl yüzde 66 ile yatırımı kapattık. Bu oran göreve başladığımızda yüzde 27 seviyelerindeydi" dedi.

İngöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Geçen yıl yüzde 57 ile yatırımı kapatmıştık. Bu yıl yüzde 66 ile yatırımı kapattık. Bu oran göreve başladığımızda yüzde 27 seviyelerindeydi" dedi.

İnegöl Belediyesi’nin her yıl gerçekleştirilen yıllık değerlendirme ve istişare toplantısında, 20 daire müdürü 1 yıllık çalışmalarını meclis üyelerine hazırladıkları sunumlarla anlattı. Belediye Başkanı Alper Taban, "2020 ve 2021 yıllarını pandeminin gölgesinde geçirdik. Tabi oluşan her türlü şarta karşı çalışmalarımıza devam ettik. Büyük oranda da çalışmalarımızı hedeflediğimiz, planladığımız gibi bitirmek istiyoruz. Görev süremizin de 4 yılını geride bıraktık. 2023 yılı hepimiz için hayırlı olsun. Aynı heyecanla, başladığımız günkü heyecanla muhalefeti ve iktidarıyla hep birlikte bu yıl içerisinde de çalışmaya devam edeceğiz. Yapılan her bir işte kıymetli daire müdürlerimizin ve meclis üyelerimizin katkısı, emeği var" dedi.

Başkan Taban yaptığı açıklamada şu cümleleri kurdu;

“Kaynaklarımızı kullanma noktasında itidalli gitmeye gayret ediyoruz. Her ne kadar ekonomik koşullar değişse de yaptığımız tüm harcamalarda en az kendi paramızı harcıyor hassasiyetiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Geçen yıl yüzde 57 ile yatırımı kapatmıştık. Bu yıl yüzde 66 ile yatırımı kapattık. Bu oran göreve başladığımızda yüzde 27 seviyelerindeydi. Bu da her birimin daha verimli çalıştığınız, daha efektif işler ortaya koyduğunu bizlere gösteriyor. Sayıca da çok çok mütevazi rakamlarla çalışıyoruz."