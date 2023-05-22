İş arayan ve işvereni buluşturan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, bir firmanın 6 ayrı alanda erkek ve kadın personeller alacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, bir firma için 6 ayrı alanda personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu daha paylaştı.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan bir yemek firması; aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, erkek temizlik personeli, mutfak personeli ve şoför olarak çalışacak personel alımları yapacağını duyurdu. Başvurular 24 Mayıs Çarşamba günü 14.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”