İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 143 berber ve kuaför denetlendi.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ramazan ayı ile birlikte denetimleri sıklaştırdı. Başta gıda ürünlerinin üretim ve satışının yapıldığı işletmeler olmak üzere pek çok farklı iş kolunda yapılan denetimlerde berber ve kuaförler de denetlendi. Yapılan uygulamada toplamda 143 işyeri denetlenirken, 7 işyerine farklı konulardan cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Zabıta Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ramazan ayı ile birlikte farklı iş kollarına yönelik denetimlerimizi sıklaştırdık. Gıda ile başlayan denetim atağımız Ramazan Bayramı öncesi yoğunluğun hat safhaya ulaştığı berber ve kuaförler ile devam etti. Denetimlerde şehrimizde hizmet veren toplamda 143 işyeri denetlenmiştir. Yapılan denetimlerde; işyeri açma ve çalıştırma belgesi, fiyat tarifesi, genel temizlik hususları, personel temizliği, uyarıcı levhalar, yaya yolu işgali gibi konular incelendi. 7 iş yerine farklı konulardan cezai işlem uygulandı.”

Öte yandan, ramazan süresince ve devamında halk sağlığını korumak adına farklı sektörlerdeki işyerlerine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği de ifade edildi.