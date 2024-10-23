İnegöl Belediyesi’nin AHİD iş birliğinde gerçekleştirdiği “Aile Okulu” eğitimlerinin 2’nci haftasında Cuma akşamı Eğitimci Yazar Ramazan Kayan “Aileyi Ayakta Tutan Dinamikler” seminerinde İnegöllülerle buluşacak.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) iş birliğinde düzenlediği “Aile Okulu” eğitimleri bu yıl 4’üncü kez gerçekleştiriliyor. Her yıl onlarca genç çiftin katılarak sağlam temelli evliliklere adım attığı organizasyonda; toplumun temelini oluşturan ailenin önemi, mutlu ve huzurlu aile olabilmenin yöntemleri, çocuk yetiştirmenin püf noktaları gibi çeşitli eğitim ve seminerler yer alıyor. Aile Okulu seminerleri 8 hafta boyunca her hafta Cuma akşamı 20.30’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştiriliyor.

BU KAHTA KONUK EĞİTİMCİ YAZAR RAMAZAN KAYAN

Aile Okulunun bu haftaki konuğu Eğitimci Yazar Ramazan Kayan olacak. 25 Ekim Cuma akşamı 20.30’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda İnegöllülerle buluşacak Kayan, “Aileyi Ayakta Tutan Dinamikler” konulu seminerde anlatımlarda bulunacak.

AİLE OKULUNUN GELECEK HAFTA PROGRAMLARI

Aile Okulu programı kapsamında yapılacak seminerler ve konuklar ise şöyle: 01 Kasım’da Medrese Alimleri Vakfı Başkanı Tayyip Elçi “Kuran Işığında Çocuk Terbiyesi ve Eğitimi”, 08 Kasım’da Aile Koçu Münir Kıran “Ailede Şahsiyet Eğitimi”, 15 Kasım’da Psiko Hekim Abdülaziz Yılmaz “Örnek ve Rol Model Anne Baba Olmak”, 22 Kasım’da Eğitimci, İlahiyatçı Hasan Basri Balcı “Huzurlu Aile ve Fetih Nesli”, 29 Kasım’da Eğitimci İsmail Güler “Toplumun Çekirdeği Aile” 06 Aralık’ta Eğitimci, İlahiyatçı Sami Yıldız “Aileyi Yıkan Sebepler” semineri.