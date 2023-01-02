Marketlere yönelik denetimler çerçevesinde etiket ihlalleri başta olmak üzere, yıl içinde 3 cezai işlem uygulanan 3 farklı zincir markete ait toplam 9 market şubesi, belediye encümeni kararı ile 3 gün süreli mühürlenerek faaliyetlerine ara verildi. İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada denetimlerin ara verilmeksizin sürdüğü, 3. ihlale ulaşan şubelerde mühürleme işlemlerinin yapılmaya devam edeceği belirtildi.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı ve refahını korumak adına yaptığı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

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