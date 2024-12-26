Bursa’nın İnegöl ilçesinde annesinin mama yedirip uyuttuğu 4 aylık bebek ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Kartal Sokaktaki 3 katlı apartmanın 3’ncü katında meydana geldi. Hacer (30) ve Ahmet Azar (35) çiftinin 2’nci çocukları 4 aylık Fatma’yı annesi mama ile besledikten sonra beşiğine yatırdı. Sabah uyanan anne bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.