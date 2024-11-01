Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 katlı ahşap binada yangın çıktı.

Yangın saat 23.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Barış Sokak’ta bulunan 2 katlı ahşap binada meydana geldi. İddiaya göre elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevleri yoğun uğraş sonucu söndürdü. Yangın sırasında ev sahibi Ayhan Ö.’nün ikametinde olmadığı öğrenildi.

Yangın sonucu binada hasar meydana geldi.