İnegöl’de binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen ’Cumhuriyet Yürüyüşü’ 100. yılında coşku caddelere sığmadı.

Türkiye’nin dört bir yanında yaşanan bayram havasıyla vatandaşlar Cumhuriyeti kutlarken, İnegöl’de düzenlenen etkinlikler de büyük bir ilgi ve coşkuyla gerçekleştiriliyor. 7’den 77’ye her yaştan vatandaşın elinde bayrağıyla katıldığı kortej, renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilerden oluşan bando takımı öncülüğünde başlayan Cumhuriyet Yürüyüşüne protokol üyeleri de eşlik etti. Binlerce kişinin katıldığı kortej, Atatürk Bulvarı üzerinden Atatürk Heykeline kadar devam etti. Binlerce İnegöllü bayrağıyla cumhuriyet yürüyüşündeki yerini aldı.

Büyük coşkunun yaşandığı cumhuriyet yürüyüşü sırasında Atatürk Bulvarı üzerindeki vatandaşlar da katılarak devam etti. Yol boyunca kaldırımlarda, evlerin cam ve balkonlarında vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi. Heykel önünde son bulan yürüyüşün ardından Belediye Başkanı Alper Taban ile Kaymakam Eren Arslan kısa birer selamlama konuşması gerçekleştirdi. Birlik beraberlik mesajlarının verildiği ve cumhuriyete vurgu yapılan konuşmalar sonrası saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı hep bir ağızdan okunarak program sona erdi.