İnegöl’de birbirleri ile yarışan öğrenciler 1 yılda toplanan atık pili 2 günde toplayarak İnegöl Belediyesine teslim etti.

İnegöl’de birbirleri ile yarışan öğrenciler 1 yılda toplanan atık pili 2 günde toplayarak İnegöl Belediyesine teslim etti.

Bir yandan hizmet seferberliğini sürdürürken bir yandan da sosyal farkındalık çalışmalarıyla şehrin gelişimine katkı sunan İnegöl Belediyesi, en fazla atık pil toplayan 3 sınıfın öğrencileri adına öğretmenlerine Akıllı Saat hediye edileceği duyuruldu. Kampanya, İnegöl adına adeta bir rekorla sonuçlandı.

Öğrencilerin öğretmenler için yarıştığı, aynı zamanda atık pilleri geri dönüşüme kazandıran bu kampanya ile çevre adına da önemli bir adım atılmış oldu. Normal dönemde 1 yıl gibi bir sürede toplanan 441 kilogram pil, bu kampanya ile 2 günde toplanmış oldu. Yarışmada en fazla pil, 52 kilo 639 gram ile Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu 2F sınıfı oldu. İshakpaşa İlkokulu 1L sınıfı öğrencileri ikinci, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu 6A sınıfı öğrencileri ise üçüncü oldu. Dereceye giren sınıfların öğretmenlerine ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edileceği açıklandı.