İnegöl Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 2022 çalışmaları hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, sanayi şehri kimliğinin yanında iyi bir tarım şehri de olan İnegöl’de ivmenin her geçen gün arttığını söyledi. Başkan Taban, 2021 yılında 1 milyar 573 milyon 879 bin lira olan tarımsal değerin 2022 yılında 4 milyar 169 milyon 151 bin lira ulaştığını açıkladı.

İnegöl Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 2022 çalışmaları hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, sanayi şehri kimliğinin yanında iyi bir tarım şehri de olan İnegöl’de ivmenin her geçen gün arttığını söyledi. Başkan Taban, 2021 yılında 1 milyar 573 milyon 879 bin lira olan tarımsal değerin 2022 yılında 4 milyar 169 milyon 151 bin lira ulaştığını açıkladı.

Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 2022 yılı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda tarımla ilgili faaliyetlerin yürütüldüğü müdürlük bünyesinde İnegöl’ün 2022 yılı üretim verileri de açıklandı. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün çalışma esasları ve görevleri hakkında bilgi veren Başkan Taban, “Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz, Belediyemiz Cerrah Mahallesindeki Ek Hizmet binamızda Cerrah Koordinatörlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü şeklinde hizmet vermektedir. Muhtarlarımızın koordinasyonuyla birlikte aslında tarım alanında da faaliyetlerimizin yürütüldüğü müdürlüğümüz” dedi.

İnegöl tarım modeli

Daha önce Kırsal Hizmetler Müdürlüğü adıyla hizmet veren ancak 2019 yılı Nisan ayından sonra Muhtarlık İşleri Müdürlüğü adını alan birimin 2022 yılını değerlendiren Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl tarımı adına önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti. İnegöl’ün sanayi kimliği yanında tarım alanında da markalarıyla adından söz ettirdiğini ve iyi bir tarım şehri olduğunu belirten Taban, “Bizler de yerel yönetim olarak şehrimizin bu değerine katkı sağlamak, tarımı daha yüksek sesle konuşmak, İnegöl Tarım Modelini ortaya çıkarmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizdeki tüm çiftçilerimizi aynı çatı altında toplamak adına Üreten Çiftçiler Kooperatifimizi kurmuştuk. Kooperatifimizin ilk faaliyeti olarak da yeni bir soğuk hava deposunu şehrimize kazandırdık. Bugün artık hem bu tesisi geliştirmeyi hem de yeni hedefleri konuşuyoruz. Üreten Çiftçiler Kooperatifi Soğuk Hava Deposunda TKDK desteği ile Güneş Enerji Sistemi kurulması adına çalışmalara başlandı. En büyük maliyetimiz olan elektrik için ödenen bedeller, bu girişimle artık üreticimizin cebinde kalacak. Sırada yeni hedefler, yeni tesisler de var. Yekvücut halde tüm çiftçilerimizle özgün bir İnegöl Tarım Modelini ortaya koyarak bu modelle tüm Türkiye’ye örnek olmak istiyoruz. Çiftçilerimizi aynı çatı altında toplayan kooperatifimiz aracılığıyla orta ve uzun vadede geniş bir çalışma alanı oluşturup, İnegöl’de ürettiğimiz ürünleri şehrimizde daha nitelikli hale getirerek kuracağımız kurutma ve paketleme tesislerinde işleyip, kendi pazarlama ağımızı da oluşturarak doğrudan nitelikli alıcıya ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu sayede çiftçimizin tarlada toplayıp olduğu halde ucuza sattığı ürünü biz kendi bünyemizde işleyip daha iyi kârlarla satmayı, çiftçimizin kazancını arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

4 mevsimi yaşayan bereketli topraklar

4 mevsimi de yaşayabilen, eşsiz coğrafyası ile her türlü tarımsal üretime elverişli olan İnegöl’e dair tarımsal hedeflerini anlatan Başkan Taban, “Hedefimiz ilçemiz tarımında yenilikçi üretim modelini geliştirerek uluslararası pazarda yer edinmektir. Bunu başarmak için de yeni uygulamalar, teknolojiler ve fikirleri takip ederek üreticiye ulaştırmak, şehrimizin marka ürünlerini farklı işleme yöntemleri ile işleyerek daha değerli halde arzını sağlamak, daha bilinçli ve eğitimli üreticilerle azami verim ve kalitede ürünü elde etmek, doğa dostu, çevreci yaklaşımlarla üretimin her aşamasında geleceği düşünmek gibi maddelerin yer aldığı bir yol haritamız var” diye konuştu.

Tarımsal değer 4 milyar liraya ulaştı

İnegöl’ün 2022 yılı üretim verileri hakkında da bilgi veren Başkan Taban, şöyle devam etti, “İlçemizin yüzde 49’u orman arazisi, yüzde 30’u kültür arazisi, yüzde 11’i çayır-mera, yüzde 10’u göl-bataklık-kayalık ve meskun yerlerden oluşuyor. Yüzde 302luk kültür arazisinde çok kıymetli üretimler yapıyoruz. 2022 yılında şehrimizde 128 bin 263 dekar alanda meyvecilik üretimi yapıldı. Toplam 2 milyar 198 milyon 372 bin lira üretim değerine ulaşıldı meyvecilikte. En yüksek ekonomik değerin ise ceviz, armut ve çilek olduğunu ifade edebiliriz. Sebzecilik verilerine baktığımızda, fasulye, domates, biber, ıspanak ve lahana ilk 5 sırayı oluşturuyor. Toplam 8 bin 886 dekar alanda yapılan sebze üretimi 181 milyon 472 bin lira üretim değerine sahip. Tahıl ürünlerinde, 110 bin 997 dekarda toplam 719 milyon 303 bin lira değer elde edilmiş. Yem bitkilerinde, 41 bin 981 dekarda 372 milyon 130 bin lira değere ulaşılmış. Süs bitkileri ve fidan üretimi ise 4 bin 84 dekar alanda 223 milyon 505 bin lira olarak gerçekleşmiş. Bu rakamlar ışığında şehrimizin toplam bitkisel üretim değeri 3 milyar 694 milyon 784 bin lira olarak gerçekleşti. Hayvansal üretim değeri ise 474 milyon 367 bin lira. İnegöl’ün bitkisel ve hayvansal toplam tarımsal üretim değeri, 2021 yılında 1 milyar 573 milyon 879 bin lira iken, 2022 yılında bu rakam 4 milyar 169 milyon 151 bin liraya ulaştı. Bu rakam ilçemiz çiftçilerinin kazançlarıdır. Ciddi bir gelişim olduğunu açıkça görebiliyoruz.”

2022’de neler yapıldı?

İnegöl Belediyesi’nin 2022 yılında tarımla ilgili çalışmalarından da bahseden Başkan Taban, “2022 yılında, TKDK bilgilendirme seminerleri gerçekleştirildi. Ayçiçeği yağında yaşanan fiyat artışlarından dolayı ekilişi arttırmak adına 10 kırsal mahallede 132 üreticiye yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı yapıldı. 1900 dekar alanda üretilecek ayçiçeği ile hem ilçe ekonomisine hem üreticimize hem de ayçiçeği yağı ile ilgili sıkıntılı dönemde ülkemize önemli bir destek sağlamış olduk. Çayır tırtılı ile mücadele çerçevesinde ilaçlama yapılarak şehrimizde ilerlemesi önlendi. Hilmiye Mahallesinde Bursa İl Tarım ve İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü ile iş birliğinde Kestane demonstrasyon bahçesi oluşturuldu. Bu sayede İnegöl’ün yeniden eskisi gibi kestanede önemli bir marka olmasını hedefliyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde ve 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününde 2 defa Tarımın Sultanları bilgi yarışması düzenlendi. Tarım değerlerimizi tanıtmak adına; çilek, yaban mersini, aronya, ceviz, mantar hasat etkinlikleri yapıldı. 2. Küçükbaş Hayvancılık Festivali, Çilek ve Cerrah Fasulye festivalleri yapıldı. Ücretsiz toprak analizi uygulamasında şu ana kadar 411 numune geldi. 2022 yılında 30 köyde yaklaşık bin 500 da alan taş toplama makinemiz ile taşlardan temizledi. 2022 yılında koyun yıkama dezenfeksiyon havuzumuzda da 6 bin baş koyun yıkandı” açıklamalarında bulundu.