İnegöl Belediyesi altyapı çalışmaları tamamlanan Şipali Mahallesinde 7 sokağı parke taşı, 6 sokağı da sıcak asfaltla kaplamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İnegöl Belediyesi altyapı çalışmaları tamamlanan Şipali Mahallesinde 7 sokağı parke taşı, 6 sokağı da sıcak asfaltla kaplamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şipali Mahallemizde altyapı ve üstyapı anlamında çerçevesinde bir çalışma yapılmıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ marifetiyle su ve kanalizasyon altyapısını yenilerken, İNGAZ da doğalgaz altyapısıyla ilgili çalışmalarını tamamladı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından İnegöl Belediyesi de sokaklarda kaplama çalışması için harekete geçti. Baştan aşağı her sokağın yenilendiği Şipali Mahallesinde; 7 sokakta 7 bin m2 parke taşı kaplaması ve 6 sokakta 2100 metre sıcak asfalt uygulaması yapılıyor.

Bin 65 km2’ye hizmet götürüyoruz

Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Burada çalışmalara ilişkin bilgiler de veren Başkan Taban, “Yazdan kışa doğru geçtiğimiz bir dönemdeyiz. Havanın elverdiği ölçüde işlerimizi sürdürüyoruz. Yazı zaten dolu dolu geçirdik. Tabi işimiz çok. Kırsalda, merkezde İnegöl 1065 km2’lik bir alana sahip. 30-35 km uzaklıktaki köylerimize de hizmet götürmeye çalışıyoruz. Bugün de şehrimizin ova köylerinden olan, merkeze yakın mesafedeki Şipali Mahallemizdeyiz. Burada bizim kanalizasyon, içme suyu, doğalgaz gibi altyapı çalışmalarımız tamamlandı. Bu altyapının üzerine de biz şu anda kaplama çalışmalarını sürdürüyoruz. 7 sokağımızda 7 bin m2 parke taşı kaplaması yapıldı. 6 sokakta da 2100 metre uzunluğunda sıcak asfalt uygulaması yapılıyor. Burada 9 bin ton PMT serimi yapılarak 5 bin ton da asfalt kullanılmış olacak. Geçtiğimiz Cumartesi günü başlayan çalışmaları bu hafta sonuna kadar tamamlamış olmayı hedefliyoruz” dedi.

Biraz daha sabır bekliyoruz

Yollarla ilgili zaman zaman gelen eleştirilere yönelik de konuşan Başkan Taban, “Kırsal ve merkezdeki tüm eksiklerimizi gidermek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan zaman zaman yollarla ilgili eleştiriler alıyoruz. Bunun farkındayız. Başkanım yolları görmüyor musunuz? Bu yollarda iyileştirme yapılmayacak mı gibi eleştirileri duyuyoruz. Kimse merak etmesin. Biz bu bölgelerde gerek pansuman tedbir anlamında yapacaklarımızı yapmaya çalışıyoruz ama kalıcı hizmet anlamında; daha estetik, daha güzel, daha kullanışlı ve bize yakışır yol kaplamalarını yapmamız için de altyapı çalışmalarının bu alanlarda tamamlanmasını bekliyoruz. Tamamlanan ve biten alanlarda da inşallah önümüzdeki yıldan itibaren güzel şekilde kaplamalarını yaparak, tretuvar düzenlemelerini yaparak bize yakışır hale dönüştürmüş olacağız. Biraz daha sabır bekliyoruz” açıklamalarında bulundu.