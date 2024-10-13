TFF 3. Lig’de maç için Uşak’a gelen İnegöl Kafkas Spor Futbol Takımı kafilesinden 12 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta Uşakspor ile bugün oynanacak 6. hafta müsabakası için dün Uşak’a gelen İnegöl Kafkas Spor Futbol Takımı, 25 kişilik kafilesi ile konaklamak için bir otele yerleşti. İnegöl Kafkas Spor Futbol Takımı’ndan ishal, kusma ve karın ağrısı şikayeti ile gece saatlerinden itibaren 11 futbolcu ve 1 yönetici, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Başvuru üzerine 11 futbolcu ve 1 yönetici tedavi altına alırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kulübün dün akşam yemeğinde tükettiği yiyeceklerden numune alındı.