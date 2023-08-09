İnegöl İşletme Fakültesi Dekanlığı’na Prof. Dr. Orhan Bozkurt atandı. Aynı fakültede İşletme Bölüm Başkanlığı yapan Prof. Dr. Bozkurt, gerçekleştirilen törenle Dekanlık görevini Prof. Dr. Fehmi Ali Ildır’dan devraldı.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı’nın da hazır bulunduğu devir teslim töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. F. Ali Ildır’ın dekanlık görevini en iyi şekilde yürüttüğünü ve kıymetli çalışmalara imza attığını söyledi. Emeklerinden ötürü Ali hoca ve tüm ekibine teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Son derece uyumlu bir dönemi birlikte geride bıraktık. Fakültemizin akademik ve bilimsel kimliğinin güçlendirilmesinde hocamızın çok değerli katkıları oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yeni Dekanımız Prof. Dr. Orhan Bozkurt ile de kişisel hukukumuz çok eskilere dayanıyor. Fakültenin meslek yüksekokulu olduğu dönemlerden itibaren ana kadroda yer alan son derece deneyimli bir akademisyenimiz. Şimdi görevi devralıyor. Bundan sonra aldığı hizmet bayrağını çok daha yukarılara taşımak için elinden gelen gayreti göstereceğine gönülden inanıyoruz. Değişimin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Sorumluluk bilinciyle çalışacağız"

İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Bozkurt ise kendisine tevdi edilen görevi layıkıyla yerine getirmek için çalışacağının altını çizdi. Önceki dönem yöneticilerine emeklerinden ve gayretlerinden ötürü teşekkür eden Prof. Dr. Orhan Bozkurt, yeni dönemde ekibiyle birlikte sorumluluk bilinci içerisinde ve büyük bir hassasiyetle çalışacaklarını aktardı.

Önceki dekandan yeni dekana başarı temennisi

Görevi devreden Prof. Dr. Fehmi Ali Ildır da fakülte için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerinin altını çizdi. İnegöl İşletme Fakültesi’nin nitelikli bir kadro ile ve özverili personellerle eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Ali Ildır "Görevimizi zevkle yaptık. Akademisyen ve idari kadromuzla son derece uyumlu bir çalışma ortamı oluşturduk. İnegöl’de bulunduğum dönemde Profesör unvanı alan Orhan Bozkurt hocamıza Dekanlık görevini devrediyor olmak beni ayrıca mutlu ediyor. Kendisi tüm işleyişe hakimdir. Bizden devraldığı bayrağı çok daha iyi yerlere taşıyacağına inanıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.